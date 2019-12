Sechsjährige aus Möbelhaus entführt und missbraucht? Angeklagter will sich äußern

Potsdam

Mitgenommen, misshandelt und vergewaltigt – ein Alptraum ist im Frühjahr für eine Potsdamer Familie zur brutalen Wirklichkeit geworden. Nun steht der Mann, der im Mai ein sechs Jahre altes Mädchen aus einem Möbelhaus entführt und sexuell missbraucht haben soll, vor Gericht: Es ist Willi D. – 58 Jahre alt, geschieden, ein verurteilter Sexualstraftäter. Er wird der 2. Strafkammer des Potsdamer Landgerichts unter Vorsitz von Richter Jörg Tiemann in Handschellen vorgeführt. Willi D. sitzt seit seiner Festnahme in der Justizvollzugsanstalt Wulkow ( Ostprignitz-Ruppin) in Untersuchungshaft.

Fünf bis fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe

Dem Angeklagten wird in erster Linie schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit weiteren Sexualdelikten, Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung und Körperverletzung vorgeworfen. Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis maximal fünfzehn Jahren vor. Ob das Gericht auch eine Sicherungsverwahrung erwägt, müsse der Gang der Verhandlung zeigen, sagt Gerichtssprecherin Sabine Dießelhorst. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt. Mit einem Urteil ist im März 2020 zu rechnen.

Das öffentliche Interesse an dem Verfahren ist groß, zahlreiche Pressevertreter fanden sich zum Auftakt im Landgericht ein. Das Gericht hatte allerdings direkt zu Beginn der Verhandlung in einer nicht öffentlichen Sitzung darüber beraten, ob die Verlesung der Anklageschrift, in der intimste Details der Tat formuliert sind, in der Öffentlichkeit erfolgen kann oder nicht. Die Kammer kam zu dem Schluss, lediglich den allgemeinen Anklagesatz coram publico von der Staatsanwaltschaft verlesen zu lassen, wohingegen die konkreten Tatvorwürfe hinter verschlossenen Türen vorgetragen wurden. Dabei hatten sich Berufs- und Laienrichter von einer Abwägung zwischen den Persönlichkeitsinteressen des geschädigten Kindes auf der einen Seite und den Interessen einer Berichterstattung auf der anderen Seite leiten lassen – und die Rechte des Kindes als schützenswert im Vergleich zum den Rechten der Öffentlichkeit eingestuft. Eine Entscheidung, die Öffentlichkeit ganz und gar von dem Prozess auszuschließen, fiel hingegen nicht. Das Gericht behält sich jedoch vor, die Öffentlichkeit für weitere Teile der Verhandlung auszuschließen.

Anwältin des Mädchens: „Diese Tat macht Angst“

Diese Entscheidung ist ganz im Sinne von Anwältin Manuela Krahl-Röhnisch, die das Mädchen in der Nebenklage vertritt. „Ich verstehe das große Interesse der Öffentlichkeit, denn diese Tat macht Angst“, sagt die Anwältin. Für sie überwiege aber ganz klar das Persönlichkeitsrecht des Kindes. „Es handelt sich um ein sehr junges Kind. Stellen Sie sich vor, was es bedeuten würde, wenn die ganze Stadt erfahren würde, was genau ihm passiert ist.“ Das Mädchen und auch dessen Familie seien traumatisiert. Nach allem habe das Kind nun das Bedürfnis, wieder in ein normales Leben überzugehen – der Prozess laste auf der Familie daher umso schwerer.

Mit dem Messer bedroht

Das Verschwinden des Kindes hatte die Landeshauptstadt erschüttert. Das Mädchen war am 25. Mai gemeinsam mit seinem Vater und den drei Brüdern im Möbelhaus Porta in Drewitz einkaufen, trennte sich aber von der Gruppe und fuhr alleine mit dem Aufzug. Seine Spur verlor sich vor dem Ausgang des Möbelhauses. Ein Großaufgebot der Polizei mit Hunden und Hubschraubern suchte nach der Kleinen – zunächst erfolglos. Am Nachmittag des 26. Mai, 22 Stunden nach seinem Verschwinden, fand die Polizei das Mädchen weinend auf einer Bank zwischen der Konrad-Wolf-Allee und dem Hertha-Thiele-Weg, nur etwa 900 Meter vom Einrichtungshaus entfernt und in der Nähe von Willi D.s Wohnung. Dem Kind war offenbar die Flucht aus der Gewalt seines Peinigers gelungen. Es soll der Polizei damals gesagt haben, dass es „geklaut“ wurde. Wie jetzt zu erfahren war, soll Willi D. das Mädchen mit einem Messer bedroht haben – der mutmaßliche Täter und das Kind kannten sich zuvor nicht.

Verteidiger kündigt an, dass sich der Angeklagte äußern wird

Für die Tat gibt es keinerlei Zeugen – außer dem Opfer. Ob das Mädchen vor Gericht aussagen muss oder ob ihm diese besondere Belastung erspart bleibt – etwa durch ein ausführliches Geständnis des Angeklagten, steht derweil noch nicht fest. „Falls es soweit kommt, werde ich mit all meinen Kräften dafür sorgen, dass das Kind unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nicht in Gegenwart des Angeklagten befragt wird“, sagt Manuela Krahl-Röhnisch. Der Verteidiger des Angeklagten, Thomas Arndt, kündigte der MAZ gegenüber an, dass sich sein Mandant zur Tat äußern werde – allerdings über ihn, den Anwalt. Eine entsprechende Einlassung bereite er für den nächsten Verhandlungstag vor. Der Prozess vor dem Landgericht wird am 9. Januar fortgesetzt. Laut Gerichtssprecherin ist eine große Anzahl Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten und des Kindes geladen, dazu Polizisten und Gutachter. Über die Straftaten, die Willi D. bereits begangen hat, machte sie keine genaueren Angaben, „da diese Taten vor mehr als 30 Jahren geschehen sind.“

Von Nadine Fabian