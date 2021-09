Potsdam

Denny K. ist jemand, der sich nichts sagen lässt. Das ist vermutlich der profundeste aller Gründe, weshalb der 44-Jährige auf der Anklagebank sitzt, und zwar nicht zum ersten Mal. Sein Auftritt vor dem Landgericht Potsdam am Mittwochmorgen ist zwar kurz, aber vielsagend: Denny K. pöbelt sich in eine Diskussion mit der Staatsanwältin und der vorsitzenden Richterin. Es geht darum, ob der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Wulkow Inhaftierte im Verhandlungssaal zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen hat oder nicht – und vor allem wie. Staatsanwältin und Richterin meinen, die Maske ist zu tragen und zwar korrekt. Der Angeklagte findet’s „scheißegal“ und weigert sich trotz mehrmaliger und zunehmend energischer Aufforderung zunächst, die Maske aufzusetzen – und dann, das blaue Stück Stoff auch noch über die Nase zu ziehen.

Wegen fehlender Maske am Hauptbahnhof in Potsdam ertappt

Seine Masken-Muffelei hat Denny K., der wegen des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt ist, überhaupt erst auffliegen lassen. Am 25. Januar dieses Jahres hatten ihn Polizisten im Potsdamer Hauptbahnhof angesprochen: Der große, stämmige Mann war den Beamten aufgefallen, weil er entgegen der geltenden Eindämmungsverordnung und auf dem Höhepunkt der zweiten Infektionswelle keine Maske trug. Bei der Personenkontrolle sollen die Polizisten im Rucksack des Angeklagten Kokain, eine Schusswaffe, ein an beiden Enden spitz gefeiltes und als Stichwaffe zu geeignetes Metallstück sowie ein mit einer Metallspitze versehenes Holzstück und mehr als 300 Euro in einer für die Dealerszene typischen Stückelung gefunden haben. Als die Beamten Denny K. festnehmen wollten, rannte er laut der Anklage davon. Die Polizisten setzten ihm nach, holten ihn ein und rangen ihn zu Boden. Denny K. soll bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben und erst bei der Ankunft im Gewahrsam ruhiger geworden sein.

Die Menge an Kokain, die der Angeklagte an jenem Tag dabei hatte, bezeichnet das Gesetz als „nicht gering“. Es handelt sich um 83,13 Gramm. Zudem soll deren Wirkstoffgehalt besonders hoch gewesen sein. Wer mit Drogen in nicht geringer Menge unerlaubt Handel treibt und dabei wie in Denny K.s Fall eine Schusswaffe oder sonstige Gegenstände mit sich führt, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen geeignet und bestimmt sind, muss laut dem Betäubungsmittelgesetz mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Damit ist die Strafe deutlich höher als beim „einfachen“ Dealen.

Der mutmaßliche Dealer schweigt vor dem Landgericht Potsdam

Zwar belasten die von der Polizei sichergestellten Fundstücke Denny K. schwer, er verzichtet dennoch darauf, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er werde auch nichts zu sich selbst und seiner Biografie sagen, stellt er klar. – Da der Angeklagte von seinem Recht zu schweigen Gebrauch macht, könnten direkt die als Zeugen geladenen Polizisten gehört werden. Doch dazu kommt es an diesem ersten und vorerst auch letzten Verhandlungstag nicht. Der Prozess droht zu platzen.

Handy-Protokoll zu spät geliefert

Erst am Morgen kurz vor Eröffnung der Sitzung hat ein Konvolut Unterlagen seinen Weg in die Prozessakten gefunden: Es handelt sich dabei um die Auswertung von K.s Mobiltelefon. Die Polizei soll zudem auch Videoaufnahmen zu spät überstellt haben. Sowohl die Strafkammer als auch die Verteidigung betonen, dass sie sich mit den neuen Materialien erst vertraut machen müssten. Anwalt Uwe Manker beantragt, die Verhandlung zu unterbrechen oder auszusetzen: „Ich muss das in Ruhe mit meinem Mandanten besprechen – das geht nicht im Saal und nicht auf dem Flur.“

Weil die Kammer für die kommenden Wochen laut der Vorsitzenden einen vollen Terminkalender habe und zudem Urlaube von Verteidigung und Staatsanwaltschaft zu berücksichtigen sind, könne die Verhandlung frühestens am 25. Oktober neu beginnen. Die Aussichten dafür seien aber schlecht.

Von Nadine Fabian