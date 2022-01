Potsdam

Da bleibt dem Staatsanwalt zwischendrin die Stimme weg: Beinahe 20 Minuten dauert es, bis die Anklage gegen Ahmad H. (31) vor der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Potsdam verlesen ist. Der Potsdamer wurde im September 2019 im österreichischen Graz festgenommen und an die Bundesrepublik ausgeliefert. Er hat seither zwar diverse Freiheitsstrafen abgesessen – nun wird er aber wieder in Handschellen vorgeführt.

Ahmad H. muss sich für mehrere Straftaten verantworten, die er im Jahr 2018 in Potsdam begangen haben soll. Dabei geht es unter anderem um Raub, um gefährliche Körperverletzung, um Bedrohung, Nötigung und Erpressung, um Verstöße gegen das Waffen- und gegen das Gewaltschutzgesetz sowie um das unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln.

150 Euro in Dönerimbiss in der Potsdamer Mitte erbeutet

Unter anderem soll Ahmad H. an einem Februarmorgen 2018 den Dönerimbiss an der Ecke Friedrich-Ebert-/Gutenbergstraße überfallen haben. Er war laut Anklage mit einer Sturmhaube maskiert, habe einen pistolenähnlichen Gegenstand durchgeladen und den Verkäufer aufgefordert, Geld herauszugeben. Nachdem ihm der Verkäufer einige Geldscheine gereicht hatte, soll der Angeklagte selbst noch einmal in die Kasse gegriffen und das Ladenlokal mit einer Beute von 150 Euro verlassen haben.

Schreckschusspistole an den Kopf gehalten

Als unerbetener Gast soll der Ahmad H. an einem Märzabend 2018 auch bei Eileen S. aufgetaucht sein – sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegen ihn erwirkt. Ahmad H. drückte laut Anklage die Tür auf und betrat die Wohnung, die er trotz wiederholter Aufforderung nicht verließ. „Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Angeklagte der Zeugin ins Gesicht schlug“, so der Staatsanwalt. Ein Freund von Eileen S. kontaktierte die Polizei, die wiederum bei ihr anrief. Ahmad H. soll der Frau daraufhin eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und sie mit den Worten „Bleib ruhig, sag nichts, denk dir was aus“ bedroht haben. Als er die Wohnung verließ, habe er angekündigt, ihr die Familie – insbesondere die Tochter – zu nehmen.

Mit der Eisenstange auf Lebensgefährten eingeschlagen

Laut Anklage hatte Ahmad H. Eileen S. bereits am Nachmittag bedroht: Er soll mit unterdrückter Nummer auf ihrem Handy angerufen und gesagt haben: „Eileen, du bist eine tote Frau, jetzt hast du es übertrieben.“ Einige Wochen später habe er S. und ihren Lebensgefährten in die Wohnung eines Bekannten gelockt: „Der Angeklagte öffnete den beiden die Tür und schlug sofort mit einer Eisenstange auf den Lebensgefährten ein“.

„Wenn du nicht zahlst, dann hole ich es mir mit Gewalt“

Es ist nicht der einzige Vorfall, bei dem Ahmad H. jemandem mit Gewalt gedroht haben soll. So habe er von einem weiteren Zeugen telefonisch 300 Euro verlangt, obwohl der ihm überhaupt kein Geld schuldete. Seiner Forderung soll er mit den Worten „Ich komme zu dir nach Hause und halte dir die Waffe an den Kopf – und wenn du es nicht zahlst, dann hole ich es mir mit Gewalt“ Nachdruck verliehen haben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geld soll Ahmad H. auch mit Drogen gemacht haben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Schlaatz stießen die Polizisten allerdings nicht nur auf Haschisch, Amphetamine, MDMA und Ketamin, sie entdeckten auch Polenböller, ein Butterfly- und ein Fallmesser sowie eine Schreckschusswaffe, die laut Anklage „sofort zugänglich waren und griffbereit vorlagen“. Weitere Drogen soll Ahmad H. in der Wohnung eines Bekannten Am Stern gelagert haben. Dort fanden die Beamten mehr als 800 Gramm Cannabisblüten und Marihuana und über 200 Gramm Amphetamine. „Dabei handelt es sich lediglich um Restbestände“, so der Staatsanwalt. Insgesamt soll H. ein Kilogramm Cannabis und Marihuana und ein Kilogramm Amphetamine bei dem inzwischen gesondert Verfolgten deponiert haben – dieser habe sich im Gegenzug Drogen zwecks Eigenverbrauchs entnehmen dürfen.

Urteil könnte Ende April fallen

Insgesamt sind für den Prozess zwölf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil ist Ende April zu rechnen. Die Verhandlung wird am 7. Februar fortgesetzt. Dann soll der Imbissbetreiber aussagen.

Von Nadine Fabian