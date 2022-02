Prozess am Landgericht - Überfall auf Dönerimbiss in Potsdam: Bewaffneter Räuber langt zweimal in die Kasse

Am Landgericht Potsdam wurde der Prozess gegen einen 31-Jährigen fortgesetzt, der einen Dönerimbiss in der City mit vorgehaltener Waffe überfallen haben soll. Der Angeklagte äußert sich nicht zu dem Vorwurf. Dafür berichtet er, wie er schon als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten ist.