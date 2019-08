Innenstadt

Alles auf die falsche Karte hat Victor G. gesetzt, als er letzten August in der Spielbank zuschlug. Alles auf die falsche Karte setzt er auch jetzt wieder, als er unentschuldigt dem Prozess, in dem er sich als Angeklagter zu verantworten hat, fernbleibt. Zum neuen Termin am 19. November soll die Polizei den 28-Jährigen vorführen – die Beamten können ihn dann entweder morgens abholen und ins Amtsgericht bringen oder bereits am Abend zuvor festsetzen. Klappt auch das nicht, wird das Gericht Haftbefehl gegen den Potsdamer erlassen.

Der Stammgast hatte 3000 Euro gewonnen – und geriet ins Visier

Victor G. soll in den frühen Morgenstunden des 25. August 2018 im Casino versucht haben, einem Spieler die Geldbörse abzunehmen: Sein Opfer – ein Stammgast der Spielbank – hatte zuvor 3000 Euro gewonnen und sich auszahlen lassen. Insgesamt hat der Mann, den die Croupiers „Carl“ nennen – eine Anspielung auf seine vernuschelte Aussprache des englischen Begriffs „Card“ – 5000 Euro im Portemonnaie, als Victor G. ihm vor der Toilette auflauert. Der Angeklagte soll „Carl“ beim Verlassen des Kabinetts gewürgt und in den Schwitzkasten genommen haben. Dem derart Bedrängten soll es zwar, gelungen sein, sich zu befreien und aus dem Sanitärbereich zu fliehen: G. soll ihm aber noch einen Schlag auf den Hinterkopf mitgegeben haben.

Zur Videoüberwachung verpflichtet

Die Spielbank Potsdam wurde im Januar 2002 direkt am Neuen Lustgarten eröffnet. In dem denkmalgeschützten Knobelsdorff-Bau können Besucher auf zwei Ebenen ihr Glück herausfordern: Die untere ist den Spielautomaten vorbehalten, auf der oberen sind Roulette, Black Jack und Poker im Angebot. Während der Automatenbereich bereits um 11 Uhr öffnet, geht’s auf der klassischen Ebene erst um 18 Uhr los. Der Eintritt in die Spielbank ist frei – Gäste müssen allerdings mindestens 18 sein und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Zudem ist die Spielbank Potsdam – wie übrigens jede andere Spielbank und jede Spielothek in Deutschland – per Gesetz zur Videoüberwachung verpflichtet.

Mitarbeiter sind als Zeugen geladen

Einlasskontrolle, Kameras – dass der Angeklagte Victor G. zur Tatzeit am Tatort gewesen ist, wird er nicht abstreiten können. Wie und mit welcher Wucht sich die Ereignisse aber im Einzelnen zugetragen haben, das ist in der Verhandlung zu klären. Als Zeugen sind unter anderem Mitarbeiter der Spielbank geladen.

Hauptbelastungszeuge ist der Geschädigte – aber auch auf ihn warten die Vorsitzende, die zwei Schöffen, Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Dienstagmorgen vergeblich. Sein unentschuldigtes Fehlen wird auch für „Carl“ Folgen haben: Er erhält ein Ordnungsgeld und kann, falls er auch den neuen Termin nicht wahrnimmt, ebenfalls von der Polizei vorgeführt werden oder gar Ordnungshaft kassieren.

Raub – auch der Versuch – ist ein Verbrechen. Eine Verurteilung zieht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr nach sich.

Von Nadine Fabian