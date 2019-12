Widersprüchliche Aussagen im Fall der schwer verletzten Katharina

Potsdam

Staatsanwalt Peter Petersen ist ein erfahrener Ankläger. Er saß dem Kindermörder Silvio S. gegenüber, er hat den Mann vor Gericht gestellt, der auf seine schlafende Partnerin eingestochen hat und auch den, der seinen eineinhalbjährigen Stiefsohn mit Gift getötet hat – die Abgründe dessen, was Menschen anderen Menschen antun, kennt Petersen allesamt. Am Freitag platzt ihm im Potsdamer Amtsgericht aber der Kragen.

Es geht im Prozess gegen Dirk D. und Sophia R. um eine mögliche schwere Misshandlung eines zwei Jahre alten Mädchens, der kleinen Katharina. Dirk D. ist ihr Vater, Sophia R. die Stiefmutter. Sie haben bereits ausgesagt und jede Schuld von sich gewiesen.

Der schlimmste Fall

Die Kinderchirurgin Beatrix Schwarz erinnert sich gut an Katharina. Noch nie, sagt die Oberärztin am Potsdamer Bergmann-Klinikum, habe sie einen so schlimmen Fall gesehen. Und noch nie einen so eindeutigen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr eine Episode mit Katharinas leiblicher Mutter Samantha S. „Wenn die Mama durch die Tür kommt, freuen sich die Kinder normalerweise“, sagt Beatrix Schwarz. Sie ist auch Kinderschutzmedizinerin. Bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung wird sie sofort geholt. Als Samatha S.ihre Tochter besuchte, sei diese einfach liegengeblieben, erinnert sich die Medizinerin , „sie hat gezeigt, dass sie überfordert und belastet ist.“ Katharina ist zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr, sie hat zahlreiche Verletzungen, Hämatome, Veilchen, innere Verletzungen, Hirnschädigungen und eine Leberprellung. Immer wieder erleidet das Mädchen epileptische Anfälle. „Sie hat knapp überlebt“, sagt Schwarz.

Uwe Stab vom Charlottenburger Jugendamt und seine Potsdamer Kollegin Katrin Lenk, die mittlerweile der Vormund des Kindes ist, sprechen von einem „blau geschlagenen Kleinkind“, schwer traumatisiert. Den Eltern wurde der Umgang mit Katharina untersagt, die Mutter, Samantha S., durfte ihre Tochter ein halbes Jahr nicht sehen, der Vater Dirk D. zwei Jahre lang.

Eklat zwischen Mutter und Staatsanwalt

Samantha S. ist heute 24 Jahre alt. Sie sagt, Katharina sei ganz normal gewesen. Sie habe gut gegessen, sei fröhlich und habe auch im Krankenhaus mit ihr gespielt. Das haben Ärzte und Jugendamtsmitarbeiter anders wahrgenommen, sie berichten einhellig von einem unterernährten Kind, das in sich gekehrt gewesen sei und panisch auf seine Mutter reagiert habe. Staatsanwalt Peter Petersen wirft der Mutter vor, „von A bis Z zu lügen“, sie interessiere sich „einen Scheißdreck“ für ihr Kind, woraufhin Samantha S. weinend aus dem Saal läuft. Sie versteht das nicht, sie kann sich nicht erinnern und begreift auch nicht, warum ihr das Sorgerecht für Katharina entzogen wurde. Die Oma des Kindes hatte sich um Ostern 2017 herum zwei Wochen lang um ihre Enkelin gekümmert, ihr sei damals nichts am Kind aufgefallen. Dirk D.s Schwester, angehende Erzieherin, sagt das gleiche aus. Beide erinnern sich noch genau, was Katharina am Ostersonntag gefrühstückt hat. Wann die Kleine aber zurück zu Dirk D. und Sophia R. gefahren wurde lebten damals gemeinsam am Schlaatz, Katharina wohnte nur einige Monate bei ihnen. Die beiden Erwachsenen, zwei Hunde, Katharina und die gleichaltrige Tochter von Sophia R. teilten sich eine Drei-Zimmer-Wohnung. Auch bei den Aussagen der Verwandten kann Staatsanwalt Petersen kaum an sich halten. Rund zwei Wochen nach dem aufenthalt des Mädchens bei der Oma ruft Dirk D. den Krankenwagen, weil Katharina nicht mehr ansprechbar ist.

Nach drei Wochen im Krankenhaus kommt das Mädchen in ein Kinderheim. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung beschreibt Katharina als kluges Kind, das immerfort Rückzugs- und Schutzräume braucht. „Sie hat große Probleme mit Gewalt und Aggressionen, auch beim Spielen stellt sie gewalttätige Szenen mit ihren Puppen nach.“ Katharina hat das Wachstum eingestellt, sie ist so groß wie eine Zweijährige. Erst seit wenigen Monaten isst sie ihrem Alter entsprechend. Alle Mitarbeiter der Jugendhilfe, die vor Gericht aussagen, glauben, dass Katharina noch viele Jahre lang psychologische Begleitung brauchen wird.

Am 17. Dezember wird die Verhandlung fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil fallen.

Von Saskia Kirf