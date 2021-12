Potsdam

Diese eine Frage steht über allem: „Warum haben Sie hier so lange geschwiegen?“ Die beisitzende Richterin Anita Meybohm ist es, die diese Frage nach sieben langen, mitunter zähen Verhandlungstagen stellt. „Wenn ihre Geschichte stimmt, dann gibt es keine Veranlassung. Wenn hier aus Ihrer Sicht Lügengeschichten erzählt worden sind, warum haben Sie nie aufbegehrt und gesagt: Das stimmt doch alles nicht?“ Die Angeklagte zuckt mit den Schultern.

Von dem Kind fehlt bis heute jede Spur

Die Potsdamerin Marina S. (61) soll vor 21 Jahren ein Kind zur Welt gebracht und getötet haben. Während der Ermittlungen und vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts hat sie geschwiegen – bis jetzt. Kurz vor Prozessende hat Marina S. überraschend eine Erklärung abgegeben und eingeräumt, dass sie im Jahr 2000 ein Kind geboren hat: „Es war ein Mädchen.“ – Von dem Kind fehlt bis heute jede Spur.

Ein Indizienprozess ohne Leiche und mit Zeugen, deren Glaubwürdigkeit der Verteidiger unablässig zu untergraben versuchte – eines wird sich der Anwalt von seiner Mandantin nicht vorwerfen lassen müssen: Dass er nicht alles ausgereizt hätte, um den Prozess platzen zu lassen. Dazu hat er mehr als 20 Anträge gestellt. Ob er sie gut damit beraten hat, zu schweigen, muss letztlich Marina S. entscheiden. Nach einer Unterredung, in der man übereinkam, dass sie sich nun doch äußert, sagt sie: „Ich hätte hier gern mal zwischendurch reingehauen.“

Folgt man ihrem Bericht, dann ist die Welt für Marina S. dreimal untergegangen: nach einem Seitensprung des Ehemannes, nach der Sturzgeburt im Badezimmer und wegen des Strafprozesses, in dem ihr bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren droht.

Schwangerschaft erst bemerkt, als es für einen Abbruch zu spät war

Marina S. beginnt ihre Erklärung beim Ex-Mann, der die Ermittlungen 2017 ins Rollen gebracht hatte. Sie beschreibt ihn als egoistischen, an ihr und den zwei Teenager-Kindern nicht interessierten Trinker. Er sei fremdgegangen: „Da ist die Welt für mich zusammengebrochen.“ Nachdem er versprochen habe, so etwas komme nicht wieder vor, habe sie versucht, ihm zu verzeihen – was sie aber nicht konnte. „Ich habe nur noch für meine Kinder gelebt – er war bemüht, nach außen auf heile Welt zu machen.“ Sie habe sich zurückgezogen: „Dann kam es doch zu einem Ausrutscher meinerseits.“

Angeklagte: „Ich war ganz allein. Ich wusste nicht ein noch aus“

Die Schwangerschaft habe sie erst bemerkt, als es für einen Abbruch zu spät war. Mit ihrem Mann habe sie nicht sprechen können. „Ich wusste, er flippt aus, ich hatte Angst vor ihm. Deswegen habe ich gezögert und gewartet.“ Niemand habe sie auf ihren Zustand angesprochen – und sie habe sich ihrerseits niemandem anvertraut. „Ich war ganz allein. Ich wusste nicht ein noch aus, ich habe verzweifelt gegrübelt.“ Die Überlegung: das Kind zur Adoption freigeben oder es behalten und sich vom Mann trennen. Die Entscheidung habe sie vor sich her geschoben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Tag der Geburt habe sie sich am Morgen „nicht so wohl“ gefühlt, sich von der Arbeit abgemeldet und ein Schaumbad eingelassen, um zu entspannen und nachzudenken. Sie sei in die Wanne gestiegen, „auf einmal machte es flutsch.“ Marina S. sagt: „Für mich brach in dem Moment eine Welt zusammen.“ Sie sei ausgerutscht, habe sich den Kopf angeschlagen, sei ohnmächtig geworden. Für wie lange, wisse sie nicht. Wieder bei Bewusstsein, habe sie das Baby aus dem Wasser „gefischt“: „Ich habe das Kind in den Armen gehabt, es war tot.“ Sie habe alles versucht, es wiederzubeleben, habe dann mit einer Schere aus dem Badezimmer-Schränkchen die Nabelschnur durchtrennt und das Kind in einen Beutel getan: „Ich war durch, ich war nur noch erledigt.“ Sie habe den Beutel in den Schrank im Zimmer des Sohnes gestellt: „Ich wusste nicht, was ich machen sollte.“ Nach ein, zwei Tagen habe ihr Mann den Beutel gefunden. „Er hat gefragt: Was war gewesen? – Ich habe gesagt: Es war eine Totgeburt. Er hat es weggebracht. Wir haben nie wieder darüber gesprochen.“ Sie habe keine Beschwerden gehabt – „jedenfalls nicht körperlich“, habe noch einen Tag frei genommen und sei dann wieder arbeiten gegangen.

Der Staatsanwalt will eine hohe Haftstrafe fordern

Marina S. sagt, das Kind kam tot zur Welt. „Sie haben ihm keine Gewalt angetan?“ – „Das könnte ich nicht.“ Und warum ist in abgehörten Telefonaten die Rede von „Die haben ja nichts, die haben keine Beweise“, von „Dann sag ich eben, dass es eine Fehlgeburt war im fünften Monat und dann ist gut“? – „Ich war so durch“, antwortet Marina S., „für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als ich von der Anklage hörte.“ Warum sollte ihr Ex-Mann lügen? „Ich weiß, wie eifersüchtig und gemein er sein kann, das war wahrscheinlich sein Rachefeldzug.“ – Heute sollen die Plädoyers folgen. Für Marina S. könnte die Welt erneut kollabieren: Der Staatsanwalt ist von ihrer Schuld überzeugt und hat angekündigt, eine hohe Haftstrafe zu fordern.

Keine Hinweise auf eingeschränkte Steuerungsfähigkeit

Auch Matthias Lammel, 69, kam am siebten Verhandlungstag zu Wort. Der Neurologe und forensische Psychiater gilt als ausgewiesener Experte für das Thema Kindstötung und Kindsmisshandlung. Marina S. hat auch mit ihm nicht gesprochen – er hat lediglich die Akten studieren können und sie im Verfahren beobachtet. Auffälligkeiten habe er an ihr nicht feststellen können, so Lammel. Für den Fall, dass es keine Totgeburt gewesen ist und durch Tun oder Unterlassen etwas zum Tod des Kindes beigetragen wurde, lassen sich dem Experten zufolge auch keine pathologischen Zustände erkennen, die den Schluss zulassen, die Angeklagte sei in ihrer Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen. Sprich: Er hält die Angeklagte für den Fall einer Verurteilung für voll schuldfähig.

Von Nadine Fabian