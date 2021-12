Potsdam

Nichts Menschliches ist ihm fremd: Theodor Horstkötter ist einer der erfahrensten Strafrichter am Landgericht Potsdam. Die Morde an den Jungen Elias (6) und Mohamed (4), die Bluttat im Oberlinhaus: Die erste große Strafkammer um Horstkötter ist mit Fällen betraut, die an die Substanz gehen. Auch der Fall um Marina S. geht an die Substanz, wenn auch auf subtilere Weise. Die 61-Jährige, die zwei Kinder groß gezogen und nach eigenem Bekunden alles für sie getan hat, soll im Sommer 2000 ihr drittes Kind direkt nach der Geburt getötet haben. Vieles spricht nach akribischer Ermittlungsarbeit dafür. Aber lässt sich der schwere Vorwurf beweisen?

War die Angeklagte in Panik?

Als der Vorsitzende die Akten nach acht Verhandlungstagen schließt, ist für die Angeklagte Marina S. (61) womöglich die letzte Chance verstrichen, ihr Gewissen zu erleichtern. Das außereheliche Kind, der abweisende Ehemann, die plötzliche Geburt, die Verzweiflung: Das könne eine Situation gewesen sein, in der man nicht wisse, was geschieht, was man machen soll, sagt Horstkötter. Eine Situation, in der man in Panik gerät und den Kopf verliert. – „Haben Sie damals den Kopf verloren und dem Kind etwas angetan?“ Marina S. antwortet mit nur einem Wort: „Nein.“ Was genau vor 21 Jahren in einem Badezimmer in einem Plattenbau Am Schlaatz geschehen ist, nachdem sie dort ein Kind zur Welt gebracht hatte, weiß nur sie ganz allein.

Dass es dieses Kind gegeben hat und dass seine Leiche vom Ex-Mann in den Hausmüll geworfen wurde, gilt inzwischen als unstrittig. Aber: Wie kam das Baby zu Tode? War es so, wie der Ex-Mann sagt: Hat Marina S. das bei einem Seitensprung empfangene und vor der Umwelt verheimlichte Kind erstochen? Oder war es so, wie Marina S. es geschildert hat: Kam das Kind bereits tot zur Welt?

Gericht hält Schilderungen der Angeklagten für nicht glaubwürdig

Richter Theodor Horstkötter wendet sich an diesem letzten Verhandlungstag mit offenen, überaus deutlichen Worten an die wegen Totschlags Angeklagte. Er benennt alle Details, die die Kammer für die Bewertung des Falles heranziehen wird. Darunter sind viele Begebenheiten, die Marina S. in ihrer Einlassung geschildert hatte. Diese Begebenheiten seien „gemessen an der Lebenswahrscheinlichkeit und an der medizinischen Wirklichkeit äußerst selten, wenn auch nicht ausgeschlossen“, so der Richter. Die Summe aller Zufälle, aller Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüche wiegt allerdings so schwer, dass die Kammer der Angeklagten unmissverständlich klarmacht, dass es höchste Zeit für ein Geständnis sei.

Richter: „Im Sinne des eigen Wohles die Taten auf den Tisch legen“

„Sie haben lange geschwiegen, was Ihr gutes Recht ist“, sagt Horstkötter. „Sie haben aber auch geltend gemacht, dass Sie in Abrede stellen, schwanger gewesen zu sein.“ Sie habe Zeugen benannt, die das bekunden sollten. „Es war vielleicht keine gute Idee, sich so zu verteidigen“, so Horstkötter. Da sie selbst diese Verteidigungslinie eingerissen habe, sei es angezeigt „im Sinne des eigen Wohles die Taten auf den Tisch zu legen“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine bei den Behörden nicht angezeigte und nicht bestattete Totgeburt, Absprachen am Telefon, wie man vor Gericht argumentieren wolle, medizinische Ungereimtheiten: Noch immer stehen viele Fragen im Raum. „Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, etwas dazu zu sagen“, betont der Richter. Er wolle sie nicht in eine Ecke drängen. Sie könne sich äußern, müsse aber nicht. „Das kann auch eine Brücke sein – man muss überlegen, ob man drübergeht oder nicht.“ Marina S. geht nicht über diese Brücke, lässt ihren Anwalt erklären: „Frau S. bleibt bei dem, was sie geschildert hat – weil sie nicht zugeben kann, was sie nicht gemacht hat.“

Zwischen Haft und Freispruch

Staatsanwalt Jörg Möbius hält es für erwiesen, dass Marina S. im Jahr 2000 ein lebensfähiges Kind zur Welt gebracht und getötet hat. Er forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Verteidiger Falko Drescher plädierte auf Freispruch. „Es geht nicht darum, wem man mehr Glauben schenkt oder was wahrscheinlicher ist – man kann nur verurteilen, was man wirklich weiß.“ Die Angeklagte nahm ihr Recht auf das letzte Wort wahr und sagte: „Ich könnte kein Kind umbringen.“ – Das Urteil ist für den 15. Dezember angekündigt.

Von Nadine Fabian