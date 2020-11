Potsdam

Das Coronavirus fordert nun auch seinen Tribut in der Rechtssprechung: Das Amtsgericht musste gleich zwei Verhandlungen, die für diesen Monat anberaumt waren und sich mit den Vorkommnissen rund um den Baustart des Garnisonkirchenturms im Herbst 2017 befassen, verlegen.

Angeklagter in Quarantäne

So konnte die Verhandlung gegen einen 35-jährigen Potsdamer am Freitag nach einem ersten gescheiterten Versuch im Januar nicht eröffnet werden, weil sich der Angeklagte laut seinem Verteidiger in Quarantäne befindet. Dem Mann werden Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am 29. Oktober 2017 anlässlich des zum Wiederaufbau der Garnisonkirche abgehaltenen Gottesdienstes zunächst massiv verbal gestört und dann herbeigerufene Polizeibeamte getreten haben. Einer der Polizisten erlitt dabei laut Anklage eine Schürfwunde. Die Verhandlung ist nun für den 4. und 18. Dezember neu terminiert.

Termin noch unbestimmt

Noch nicht festgelegt ist derweil der Termin für die Verhandlung gegen drei Angeklagte aus Potsdam (35, 37 und 28 Jahre alt), die ursprünglich für den 17. und 19. November vor dem Amtsgericht angekündigt war. Die drei müssen sich wegen Störung der Religionsausübung verantworten; einem der Angeklagten wird zudem Hausfriedensbruch vorgeworfen. Die drei sollen während des Gedenkgottesdienstes zum Baustart des Garnisonkirchenturms auf dem Baufeld an der Breiten Straße massiv durch laute Rufe, Schreie und Pfiffe aufgefallen sein. Der Aufforderung, sich leiser zu verhalten, kamen sie laut Anklage nicht nach – so sei es nahezu unmöglich gewesen, den Gottesdienst zu feiern.

Zu viele Menschen im Gerichtssaal

Weil zu der Verhandlung nicht nur die drei Angeklagten und ihre drei Verteidiger, sondern auch eine Reihe von Zeugen und Zuschauern erwartet werden, hat sich Richterin Kerstin Nitsche laut einem Pressesprecher entschieden, dem Infektionsschutz den Vorrang zu geben und die Verhandlung zu verlegen. Obwohl man im großen Saal des alten Amtsgerichts tagen wollte, gelte es eine Menschenansammlung unbedingt zu vermeiden.

