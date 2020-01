Agonie am Griebnitzsee

Babelsberg

Die Niederlage der Stadt im Normenkontrollverfahren zum Uferweg am Griebnitzsee vor dem Oberverwaltungsgericht bringt auch den Zeitplan für einen 600 Meter langen Abschnitt am westlichen Ende durcheinander, für den separate Vorbereitungen laufen.

Rathaussprecherin Christine Homann bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass mit dem 2017 eröffneten Bebauungsplanverfahren Nr. 153 „ Karl-Marx-Straße/nördlicher Griebnitzsee“ ein erster Teil des umstrittenen Ufers noch einmal extra beplant wurde, obwohl er bereits Teil des nun gekippten Bebauungsplans Nr. 125 war.

In diesem Abschnitt von der Allee nach Glienicke bis zum Ufer unterhalb der Einmündung des Bergweges in die Karl-Marx-Straße seien aktuell rund 400 Meter frei zugänglich. Ziel sei ein öffentlicher Uferweg auf der Gesamtlänge.

Der Uferweg am Griebnitzsee war 2004 für Radfahrer und Fußgänger noch durchgängig passierbar. Quelle: Joachim Liebe

Vor dem im September eröffneten Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht hatte das Rathaus auf MAZ-Anfrage mitgeteilt, das Planverfahren für diesen Abschnitt könne „voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden“. Vorgesehen sei, den Uferweg „in Teilen bereits ab Spätsommer 2020 herzustellen. Ob dann die gesamte Herstellung bzw. Öffnung möglich sein wird“, sei jedoch „aktuell nicht absehbar“.

Nach dem Urteil vom 11. Dezember aber liegt auch dieses Vorhaben auf Eis: „Vor einer Fortführung des Planverfahrens wird zunächst das Urteil des OVG zum Bebauungsplan Nr. 125 auszuwerten sein“, sagt Rathaussprecherin Homann.

Das entspricht der von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kurz nach der Urteilsverkündung ausgegebenen Redewendung, nach der vor weiteren Schritten die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichtes abgewartet werde.

Stadt kassiert geplanten Baubeginn

Auch von Bauarbeiten am West-Ende ab dem Spätsommer 2020 ist keine Rede mehr. Statt dessen die Auskunft: „Für das kommende Jahr sind durch die Stadt keine baulichen Veränderungen im Bereich des Griebnitzsees vorgesehen.“

Wie berichtet, hat das Oberverwaltungsgericht am 11. Dezember nach 2009 zum zweiten Mal einen Bebauungsplan kassiert, mit dem die Stadt den freien Uferweg am Griebnitzsee durchsetzen wollte. 20 Uferanrainer hatten in separaten Verfahren geklagt, die vom Gericht gebündelt abgearbeitet wurden.

Insgesamt geht es um eine Distanz von 2,8 Kilometern auf dem früheren Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen, die bis 2009 abgesehen von vereinzelten zeitweiligen Sperren durchgängig offen waren.

Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) und die damalige Anwältin der Stadt, Karin Krusemark, 2005 bei einem der frühen Gerichtstermine zum Uferweg. Im Hintergrund Kläger-Anwalt Christoph Partsch (M.) mit den Anrainern Caroline Flüh und Wolfhard Kirsch, die auch unter den Klägern des jüngsten Verfahren waren. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aktuell ist davon mit 1,4 Kilometern in fünf Abschnitten rund die Hälfte gesperrt. Mehr als ein Drittel davon sind laut Stadt sogenannte gefangene Grundstücke, für die es zwar ein öffentliches Wegerecht gibt, die aber nicht zugänglich sind, weil sie auf beiden Seiten von Privat-Anrainern blockiert werden.

Die Aufstellung von Bebauungsplänen für kleinere Abschnitte wie am West-Ende istvon der „Initiative Griebnitzsee für alle“ nach der Gerichtsniederlage als Alternative zum erneuten Versuch mit einem B-Plan für das gesamte Babelsberger Ufer vorgeschlagen worden.

Weitere kleinere Bebauungsplanverfahren seien am Griebnitzsee derzeit nicht geplant, sagt Homann: „Derzeit gibt es keine weiteren Beschlüsse zur Einleitung von Planverfahren, auch nicht in Teilbereichen.“

Die Gesamtkosten der Prozessniederlage für die Stadt sind laut Pressesprecherin noch offen: „Hierzu können wir Ihnen leider derzeit noch keine Summe nennen, da erst mit dem Urteil feststehen wird, inwieweit das Gericht die Verfahren zusammenfasst.“ Das Gericht selbst stellte der Stadt, wie berichtet, mit der Urteilsverkündung 20.000 Euro in Rechnung.

Von Volker Oelschläger