Innenstadt

Die Stadt soll eine Öffnung der Stadt- und Landesbibliothek an Sonntagen prüfen. Das fordern Linke und Grüne in einem gemeinsamen Antrag, der von den Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung zur Beratung in den Bildungs- und den Finanzausschuss überwiesen worden ist.

Laut Antrag soll die Stadt prüfen, „unter welchen rechtlichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen“ eine Sonntagsöffnung möglich ist.

Pilotprojekt für die nächsten zwei Jahre

Die Sonntagsöffnung könne „zunächst als Pilotprojekt für zwei Jahre angelegt sein“, so die Fraktionen: „Danach soll ausgewertet werden, ob das Projekt fortgeführt und gegebenenfalls auf die Stadtteilbibliotheken ausgeweitet werden kann.“

In ihrem Antrag verweisen die Autoren auf den Koalitionsvertrag im Bund, nach dem sich SPD, Grüne und FDP „zur Stärkung von öffentlichen Bibliotheken“ bekennen und Sonntagsöffnungen ermöglichen wollten.

„Sonntags wird nicht gearbeitet“

Sonntags werde „in der Regel nicht gearbeitet“, schreiben die Potsdamer Fraktionen, es sei „also der perfekte Tag für einen Besuch im Kino, im Theater oder im Museum“. Wer aber in die städtische Bibliothek wolle, der stehe „vor einer verschlossenen Tür“.

Das Problem: In Brandenburg gebe es „keine Ausnahme für Bibliotheken vom Bundesarbeitszeitgesetz – für Kino, Oper, Museum und Theater hingegen schon“. In Nordrhein-Westfalen hingegen sei bereits im Jahr 2019 ein Bibliotheksstärkungsgesetz verabschiedet worden, das es den dortigen Bibliotheken ermögliche, auch sonntags zu öffnen: „Dies wäre sicherlich auch ein erstrebenswerter Ansatz im Land Brandenburg.“

Wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen erschwerten vielen Menschen den Bibliotheksbesuch unter der Woche, so Linke und Grüne: „Die Konsequenz wäre eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf den Sonntag.“

Sonntags herrscht die größere Nachfrage

Eine „konsequente Kundenorientierung“ stärke die Position der städtischen Bibliothek. Öffnungszeiten seien dabei ein wichtiges Kriterium für eine sinnvolle und komfortable Bibliotheksnutzung. Mit der Sonntagsöffnung könnten bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel Familien, Berufstätige, Schüler, besser erreicht werden.

Bei Bibliotheken, die bereits sonntags geöffnet hätten, zeige sich zudem der Trend, dass der Sonntag für einen Besuch beliebter sei, als der Samstag.

Der Trick: Öffnung ohne eigenes Personal

Auch vor dem Hintergrund der geltenden Arbeitszeitregelungen scheine es „auch in Brandenburg möglich zu sein“, Bibliotheken sonntags zu öffnen. Nämlich, wenn kein eigenes Personal eingesetzt werde.

Die Fraktionen verweisen auf Beispiele wie die Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg oder die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die sonntags mit einem Veranstaltungskonzept öffneten: „Ausleihe und Rückgabe wurden bereits umfassend automatisiert, so dass auch sonntags Medien ausgeliehen werden können.“

Zukunftskonzept ohne Blick auf Sonntag

Die Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek hatte schon 2019 in einem Konzept zur „Zukunft der Bibliothekslandschaft“ zwar festgestellt, dass „viele Nutzende“ sich „erweiterte Öffnungszeiten“ wünschten. Allerdings ging es unter dem Stichwort „Zukunftsweisende Maßnahmen“ nur um die Verlängerung der Öffnungszeiten in der Woche und an den Samstagen.

Von Volker Oelschläger