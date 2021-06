Potsdam

Am Montagvormittag wurde ein 19-jähriger Potsdamer von seiner Mutter verletzt Zuhause vorgefunden. Der junge Mann war so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Geschlagen und getreten

Gegenüber der Polizei berichtete der 19-Jährige, dass er in der Nacht zu Montag, gegen 3.30 Uhr, im Bereich Humboldtbrücke/ Berliner Straße in Potsdam von vier Unbekannten attackiert worden war. Die Täter hätten auf ihn eingeschlagen und -getreten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Übergriff geben können, sich an die Inspektion Potsdam, unter (0331) 55080, zu wenden.

Von MAZonline