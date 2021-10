Prügelei an Potsdamer Bushaltestelle

Innenstadt

Ein junger Mann ist am Mittwochabend bei einer Prügelei leicht verletzt worden. Der ziemlich betrunkene 22-Jähriger hatte einen 32-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße erst angesprochen und als dieser sagte, er wolle in Ruhe gelassen werden, attackiert.

Der 32-Jährige parierte den Angriff und verpasste ihm eine. Gemeinsam mit einer anderen Person hielt er den Angreifer fest bis die Polizei eintraf. Auch die versuchte er anzugreifen, wurde aber von den Beamten außer Gefecht gesetzt. Der Mann hatte 2,2 Promille intus und erhielt einen Platzverweis.

Von MAZonline