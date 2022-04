Prügelei im Linienbus auf Potsdamer Nuthestraße

Drewitz

Auf der Nuthestraße ist es am späten Montagvormittag zum Streit in einem Linienbus gekommen. Der Polizei war eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten zwei Männer und eine Frau zunächst in einen verbalen Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Dabei wurde eine unbeteiligte Frau leicht verletzt. Sie gab an, bei Bedarf selbst zum Arzt gehen zu wollen. Die Polizei hat mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt noch.

Von MAZonline