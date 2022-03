Prügelei in Potsdamer Tram und an Haltestelle

Babelsberg

Zu einer Schlägerei ist die Polizei am späten Montagnachmittag in die Wetzlarer Straße gerufen worden. Zunächst sollen sich mehreren Personen in einer Straßenbahn gegenseitig beschimpft haben, was sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der Tram-Fahrer forderte die Beteiligten auf, die Bahn zu verlassen und verständigte die Polizei. Die Prügelei soll sich an der Straßenbahnhaltestelle fortgesetzt haben. Ein Zeuge konnte sie schließlich beenden.

Keine schweren Blessuren

Die Beteiligten gaben an, Verletzungen erlitten zu haben, so dass der Rettungsdienst anrückte. Dieser konnte keine schweren Verletzungen feststellen, so dass alle Beteiligten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnten. Die Polizei hat mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch Gegenstand von Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Von MAZonline