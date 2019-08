Waldstadt

In der Nacht zu Freitag kam es zu einer Ruhestörung in einer Wohnung im Kiefernring. Ein Anwohner fühlte sich gestört von Balkongesprächen und suchte das Gespräch. Er wurde jedoch beschimpft. Als der Anwohner nun die Polizei informierte, kam ein Mann aus dem Haus, der direkt auf den Anrufer zulief. Dieser wiederum befürchtete einen Angriff und brachte den Mann zu Boden, der sich hierbei leicht verletzte. Anschließend habe sich der Überrumpelte ins Haus begeben, um kurz darauf mit weiteren Personen wieder heraus zu kommen. Einer unter Ihnen führte ein Messer bei sich, doch er ging zurück. Ein anderer indes griff nun den Anwohner mit Schlägen an. Schließlich traf die Polizei ein.

Von MAZonline