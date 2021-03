Groß Glienicke

An einer Bushaltestelle in der Sacrower Allee von Groß Glienicke prügelten sich am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zwei Männer. Die Polizei wurde von einem Zeugen gerufen. Als sie eintraf, hatte einer der Streithähne eine Verletzung an der Hand. Beide Männer verhielten sich den Beamten gegenüber unkooperativ, einer der Beiden trat zudem aggressiv und beleidigend auf und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen.

Auch noch Drogen dabei

Die alkoholisierten Männer im Alter von 22 und 24 Jahren führten zudem betäubungsmittelähnliche Substanzen bei sich. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline