Kleinmachnow

Am Samstagabend gerieten zwei junge Männer in der Förster-Funke-Allee in einen Streit. Im Gerangel fielen beiden auf den Boden. Im Anschluss holte der 21-Jährige dann ein Cuttermesser hervor und stach damit in Richtung des auf dem Boden liegenden 19-Jährigen.

Beim Versuch, den Angriffen auszuweichen, wurde der 19-Jährige dann leicht am Oberkörper verletzt. Als der Angreifer dies erkannte soll er von den Angriffen abgelassen haben.

Von MAZonline