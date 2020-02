Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin eines Geschäftes in den Bahnhofspassagen eine Frau, die das Geschäft verlassen wollte. Da aus der Handtasche der Dame eine Zeitung herausschaute, dachte die Verkäuferin zunächst, dass es sich um eine Zeitung aus dem Geschäft handelt und die Frau diese entwenden wolle. Darauf sprach sie die 79-Jährige an, die angab, die Zeitung in einem anderen Geschäft gekauft zu haben. Als die Verkäuferin sie nochmals aufforderte, die Zeitung zu bezahlen, schlug die 79-Jährige unvermittelt mit ihrer Handtasche nach der Mitarbeiterin. Diese wurde hierdurch leicht verletzt, wollte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort bestätigte sich, dass die Zeitung tatsächlich zuvor in einem anderen Geschäft gekauft wurde. Jedoch nahm die Polizei vor Ort eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Von MAZonline