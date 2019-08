Potsdam

Stefan L. (41), der im Januar in einer Wohnstätte für psychisch kranke Menschen einen anderen Bewohner getötet hat, wird in einer psychiatrischen Fachklinik in Sicherungsverwahrung untergebracht. Dieses Urteil hat der vorsitzende Richter Theodor Horstkötter am Montag verkündet, er kam damit der Forderung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach.

Unvorhersehbarer Schub

L., der seit mehr als zwei Jahrzehnten an einer schweren halluzinatorischen Schizophrenie leidet, hat am 9. Januar einen unvorhersehbaren psychotischen Schub erlitten – unvorhersehbar in seiner Stärke und in seinen Auswirkungen. Der Mann hatte in seinem Appartement in der Montevini-Wohnstätte an der Viereckremise zunächst laute Selbstgespräche geführt, dann geschrien und sich schließlich seinen Bademantel angezogen.

Nach wenigen Minuten tot

Dieser galt für die Betreuer und Mitbewohner als Erkennungszeichen: Wenn Stefan L. seinen Bademantel trug, spielte er sich als Ordnungshüter, als Polizist der Einrichtung auf. An diesem Montag im Januar jedoch fühlte er sich bedroht. Bernhard F., (68), wolle ihn töten, er habe eine Waffe am Unterarm, davon ist Stefan L. überzeugt. Bernhard F. sitzt rauchend im zweiten Stock des Hauses auf dem Balkon, als Stefan L. auf ihn zustürmt, ihn an der Hüfte packt und über das Geländer wirft. Sieben Meter stürzt er in die Tiefe, nach wenigen Minuten stirbt der Mann. Stefan L., der Mann im Bademantel, weist noch die Rettungskräfte ein, dann geht er zurück in sein Zimmer, zieht sich Straßenkleidung an und wartet auf die Polizei.

Der erfahrene Richter Theodor Horstkötter nennt diesen Fall „für Außenstehende unfassbar“ und „sinnlos“. Er nimmt sich fast eine Stunde Zeit, um sein Urteil zu begründen. Es wirkt, als wolle er es vor allem dem Täter begreiflich machen, was passiert ist und wie es nun weitergehen wird. Mehrfach wendet er sich direkt an Stefan L., diesen groß gewachsenen Mann, der den Kopf gesenkt hält, seine Hände ineinander krampft. Er erklärt ihm ausführlich, dass die Obduktion ergeben hat, dass Bernhard F. mitnichten eine Waffe am Unterarm implantiert hatte, dass er Stefan L. also auch auf keinen Fall habe töten wollen. Für den Totschlag an seinem Mitbewohner kann Stefan L. nicht zur Verantwortung gezogen werden, er ist nicht schuldfähig. „Die Erklärung für diese Tat liegt in Ihrer psychischen Erkrankung“, sagt Theodor Horstkötter zu ihm. „Einer Erkrankung, die schon sehr lange besteht und die bei ihnen nicht mit Erfolg behandelt werden konnte.“

Normale Kindheit

Die Kindheit und Jugend des Stefan L. verlaufen noch normal, er schließt die Schule und eine Bäckerlehre ab, geht dann zur Bundeswehr. Doch dort wird der junge Mann erstmals auffällig, schließlich erfolgt die Ausmusterung. Seiner Familie fällt auf, dass Stefan L. Hilfe braucht. Er führt Selbstgespräche, wähnt eine Verschwörung seiner Freunde und seines Stiefvaters gegen sich. Er löst sich aus dieser wellenartig verlaufenden Schizophrenie nicht. Sein Rechtsanwalt und Betreuer Bodo Zielonka beschreibt seinen Mandanten als „Gefangenen seiner Krankheit“.

Deutliche Kritik des Gutachters

Auch auf den Umgang mit Psychiatrie-Patienten wirft dieser Prozess ein Schlaglicht. Die Betreuer in der Wohnstätte beschreiben Stefan L. als deutlich auffällig, distanzlos, einschüchternd und latent aggressiv. Wohl auch, um Ruhe in die Einrichtung zu bringen, wird er aus einer Gruppe herausgenommen und in einer eigenen Wohnung untergebracht, nur er selbst ist dafür verantwortlich, seine Medikamente zu nehmen. Der renommierte Gutachter Matthias Lammel kritisiert das vor Gericht scharf, mangelnde Kenntnisse und laienhafte Beurteilungen des Pflegepersonals hätten dazu geführt, dass Stefan L. nicht als der schwerkranke Mann wahrgenommen wurde, der er ist.

Mit der nicht zeitlich festgesetzten Unterbringung in einer Fachklinik soll nun Stefan L. geholfen werden, gleichzeitig muss die Allgemeinheit auch vor dem unberechenbaren Mann geschützt werden. Der Richter wünscht ihm die Erkenntnis, seine Krankheit zu begreifen und die Möglichkeit, selbst an einer Verbesserung seiner Situation zu arbeiten. Denn lichte Momente habe Stefan L. trotz seiner Psychose, wie eine Situation am Morgen nach der Tat zeige. In Polizeigewahrsam sagte er: „Es tut mir leid, ich hätte das nicht tun dürfen, ich war nicht Herr meiner Sinne.“

Von Saskia Kirf