Quad-Club beschert Suppenküche

Nauener Vorstadt

18 Quad-Motorräder und mehrere Autos mit zusammen rund 50 Leuten sind am Sonntagvormittag in Weihnachtsverkleidung durch die Potsdamer Innenstadt gedonnert. Unter Polizeischutz fuhren sie aufs Gelände der Stadtverwaltung an der Hegelallee und machten Halt vor der Suppenküche. Männer, Frauen und Kinder in den blauweißen Shirts der „ Kiesgruben Junkies“ entluden einkaufsbeutelweise Geschenke für die rund 60 Obdachlosen, Bedürftigen und sozial benachteiligten Rentner, denen die Volkssolidarität dort sieben Tage die Woche Essen und Trinken, eine Dusche, Kleidung, Sanitärartikel und Körperpflegeutensilien anbietet.

Die Kiesgruben Junkies sind kein Verein, eher ein Club, der sich ausschließlich über Whats-app. e-mails (mail@kiesgruben-junkies.de) und die sozialen Medien organisiert. Sein Sprecher ist André Haase (38), selbständiger IT-Unternehmer aus Fichtenwalde. Ihm zufolge hat der loser Verband 120 bis 140 Mitglieder aus dem Land Brandenburg, einige aus Berlin und sogar aus der Schweiz: „Wir kennen uns von offiziellen Cross-Strecken, wo wir uns zwei, drei Mal im Jahr treffen“, erklärt er die bunte Mischung. Jedes Jahr machen sie eine Weihnachtsausfahrt; in diesem ist es eine ganz besondere geworden: Man wollte die Tour für Menschen machen, denen es nicht so gut geht und auf Hilfe von anderen angewiesen sind.

Die Gruppe einigte sich in kürzester Zeit darauf, eine Hilfsorganisation und eine Familie mit einer Spende zu bedenken. Die Motorsportler entschieden sich für die Suppenküche Potsdam und die Familie der krebskranken Pia (7), die inzwischen das nötige Geld für ein neuartiges Medikament zusammen hat und nun mit der Dr. Beck-Stiftung anderen krebskranken Kindern helfen möchte. 1450 Euro übergaben die Junkies der Familie. Die Suppenküche bekam Nahrung und Kleidung im Wert von 1200 Euro.

„Wir wollen direkt helfen und selber sehen, wem das hilft“, sagte Haase der MAZ: „Ein anonymes Spendenkonto, wo immer was versackt, wollten wir ausdrücklich nicht.“

Von Rainer Schüler