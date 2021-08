Potsdam

Es sollte ein unvergesslicher Urlaub werden. Doch die 14 Tage auf einem Reiterhof im niedersächsischen Lathen endeten für die 17 Jahre alte Cyra Spohn anders als gedacht. Denn die Potsdamerin kehrte nach Hause zurück als Kontaktperson ersten Grades – und das bedeutet in der Corona-Pandemie nach wie vor: amtlich angeordnete Quarantäne. Das allein allerdings war in ihrem Fall nicht das Hauptproblem. Zum Chaos, so schildert es Mutter Frauke Spohn, sei das Ganze erst durch das Verhalten des Potsdamer Gesundheitsamts geworden.

Cyra Spohn startete in den Urlaub am 3. Juli, genoss zwei Wochen Reiterferien – doch dann, zwei Tag vor der Rückreise, wurden fünf Personen auf dem Reiterhof positiv auf das Coronavirus getestet. Dennoch konnte ihre Mutter sie wie geplant am Sonnabend, 17. Juli, abholen. Zwei Tage nach der Rückkehr nach Potsdam, am Montag, meldete sich laut Frauke Spohn das Gesundheitsamt bei der Familie. Ihre Tochter müsse in Quarantäne bleiben und sich auf das Virus testen lassen. Ein Mitarbeiter habe der 17-Jährigen versichert: Sollte der Corona-Test negativ ausfallen, könne sie die Quarantäne verlassen. „Nach 24 Stunden wollte sich jemand mit dem Testergebnis bei ihr melden“, sagt Frauke Spohn. „Nur angerufen hat niemand.“

Anders als zugesagt: Quarantäne doch nicht aufgehoben

Also rief Cyra Spohn am Mittwoch selbst beim Gesundheitsamt Potsdam an. „Meine Tochter hat es den halben Tag lang versucht, bis endlich jemand ans Telefon gegangen ist“, sagt Frauke Spohn. Auch das Ergebnis des Corona-Tests lag dem Gesundheitsamt inzwischen vor – negativ. Doch anders als man es der 17-Jährigen beim ersten Telefonat mitgeteilt hatte, war die Quarantäne damit keineswegs aufgehoben. Diese Aussage sei ein Irrtum und falsch gewesen, habe man ihrer Tochter mitgeteilt, dies sei nur bei Geimpften der Fall. „Meine Tochter hat geweint, als sie das erfahren hat“, sagt Frauke Spohn.

Stadtsprecher Jan Brunzlow erklärt zu dem Fall auf MAZ-Nachfrage, „dass es in Einzelfällen aus Sicht der Betroffenen zu unklaren Situationen kommt“. Doch Fakt sei: Frei testen könnten sich nur Personen, die nach der Rückkehr aus Risiko- oder Hochinzidenzgebieten in Quarantäne müssten. „Bei Kontaktpersonen gibt es diese Regelung nicht.“ Das seien die Vorgaben des Bundes, „wir handeln entsprechend den Vorgaben“, so Brunzlow. Grundsätzlich bewerte man die eigene Arbeit „ungern selbst“. „Uns ist aber durchaus bewusst, dass wir bei einigen Betroffenen nicht die beliebtesten Anrufer sind, wenn wir Quarantänen aussprechen und auf die Einhaltung achten.“

Urlaubszeit – auch im Potsdamer Gesundheitsamt

Frauke Spohn kann die Aussage nicht beruhigen, sie ärgert die Kommunikation der Stadt im Fall ihrer Tochter maßlos. „Über die Verfahrensweise mit Ergebnissen will ich mich nicht auslassen. Jedoch mit getätigten Aussagen, die in der Sommer- und Ferienzeit Hoffnung auf Leben und Unternehmungen wecken“, sagt sie. Und damit nicht genug: Das Quarantäne-Chaos ging auch nach dem zweiten Telefonat mit dem Gesundheitsamt weiter.

Am fünften Tag der Quarantäne habe sich das Gesundheitsamt bei Cyra Spohn gemeldet, berichtet ihre Mutter. Nun habe es geheißen, ihre Akte sei verloren gegangen. Auf Nachfrage, wie das passieren kann, antwortet Rathaussprecher Brunzlow: „Sollte es in einem von tausenden Fällen zu Verwirrung kommen, so bedauern wir das sehr.“ Wie genau die Akte verloren gehen konnte, teilt die Stadt nicht mit. Nur, dass in der aktuellen Urlaubszeit einige der Mitarbeiter im Gesundheitsamt ihren Resturlaub aus dem vergangenem Jahr nehmen würden, „weil sie pandemiebedingt in den vergangenen Monaten im Dauereinsatz waren“.

Zweiter Corona-Test negativ – Quarantäne-Ende nach elf Tagen

Cyra Spohn ist für die zweite Quarantäne-Woche ein weiterer Test zugesichert worden. Doch auch in diesem Fall habe sich niemand vom Gesundheitsamt gemeldet. „Also hat sie am Mittwoch, 28. Juli, selbst angerufen“, berichtet Frauke Spohn. Am Telefon habe es dann geheißen, dass man vergessen habe, einen zweiten Test-Termin zu machen. Immerhin: Kurzfristig konnte Cyra Spohn noch am selben Tag den Test nachholen. Und dieses Mal rief das Gesundheitsamt am späten Nachmittag des Folgetages auch prompt an: Auch dieser Test sei negativ gewesen – nach inzwischen elf statt den ursprünglichen zehn Tagen könne sie die Quarantäne verlassen.

Von dem Quarantäne-Chaos hat sich Cyra Spohn inzwischen erholt, berichtet ihre Mutter. „Aber sie ist verärgert und deprimiert, wie es abgelaufen ist. Und irgendwann fehlt einem das Verständnis“, sagt sie. Schließlich hätten gerade die Jugendlichen während der Pandemie schon genug gelitten.

Von Steve Reutter