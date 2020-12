Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Den meisten Bewohnern geht es besser

Am Montag waren zwei Bewohner schon relativ früh wach, worüber sich Manja Sprdlik sehr gefreut hat: „Sie haben in den letzten Tagen so lange geschlafen, eine Bewohnerin hat auch kaum etwas gegessen.“ Heute habe sie dann gleich zwei Kaffee getrunken und Mandelstollen gegessen. Weiterhin gehe es zwei Bewohnern im Haus schlecht, sie bleiben die Sorgenkinder. „Allen anderen geht es aber jeden Tag ein bisschen besser, das ist schön und fühlt sich immer besser an“, sagt die Hauschefin.

Auch ihr selbst geht es wieder besser, sie hatte Husten, war nicht fit und konnte nichts riechen. Das hat sich jetzt geändert, wie sie am Montag erzählt: „Ich habe eine Woche gar nichts gerochen und seit eben geht es wieder. Ich konnte Ingwer und Zitrone riechen.“ Zusätzliche Freude schürt der Weihnachtsbaum, der geliefert wurde und am Nachmittag aufgestellt sowie geschmückt werden soll. „Das wird schön, wir freuen uns darauf. Da gibt es dann auch schöne Fotos“, verspricht Manja Sprdlik. Für das gemütliche Beisammensein wird am Montag zunächst eine Märchen-Vorlese-Stunde improvisiert.

Noch keine neuen Testergebnisse

Auch um das Warten zu überbrücken: Eigentlich sollten am Wochenende Coronatests geliefert werden, diese sind aber nochj nicht angekommen. Sprdlik hofft, dass sich das im Laufe des Montags noch ändert. „Aber vor Dienstag werden wir auf keinen Fall ein Ergebnis haben.“ Ursprünglich war die Quarantäne für das Haus bis Montag angesetzt, nun bleibt sie auf jeden Fall noch einen Tag länger bestehen. „Ich vermute aber, dass sie noch mal verlängert werden wird“, sagt Sprdlik. Nur wenn alle Tests negativ ausfallen, darf sie aufgehoben werden.

Die restlichen Pflegeteammitglieder haben sie auch schon darauf vorbereitet: „Keiner darf herkommen und jeder, der auch nur kleine Symptome hat, soll sofort zum Arzt gehen.“ Denn die Kollegen helfen derzeit im zweiten Potsdamer Omi-Opi-Haus aus und auch dort gilt es, vorsichtig zu sein. „Wir pflegen sehr eng und intensiv, wir leben wie ein Haushalt. Niemand darf etwas mit reinbringen.“

Von Sarah Kugler