Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Trauer um einen Bewohner

Es ist ein trauriger Tag im Omi- und Opi-Haus: „Eines unserer Sorgenkinder ist heute leider verstorben“, sagt Sprdlik am Dienstagnachmittag. In den letzten Tagen war es zwei Bewohnern im Haus bereits durchgehend nicht sehr gut gegangen.

Und noch eine schlechte Nachricht erreicht das Team am Dienstag: Auch im zweiten Omi-Opi-Haus des Lebenswert e.V. in der Paetowstraße 16, sind Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Demenz-WG muss nun auch in Quarantäne. „Mein lieber Kollege Thomas und zwei oder drei weitere Pfleger ziehen dort mit ein“, erzählt Manja Sprdlik. Da der Platz dort etwas begrenzter ist, als in der Heinrich-Mann-Allee, wollen Angehörige einen Wohnwagen organisieren, in den sich die Pfleger zurück ziehen können. Im Moment seien die Pläne aber noch nicht ganz ausgereift.

Hoffnung auf Welle der Solidarität

„Wir hoffen, dass die Kollegen eine genauso große Welle der Solidarität erfahren wie wir“, sagt Sprdlik. Verschiedene Potsdamer Gastronomen haben sich zusammen getan und versorgen derzeit die Demenz-WG in der Heinrich-Mann-Allee mit Mittagessen. Auch viele Spenden sind zur Unterstützung schon eingegangen.

Am Montag wurde außerdem ein Weihnachtsbaum geliefert, am Abend haben die Bewohner ihn gemeinsam mit den Pflegern geschmückt und dazu musiziert. „Das war ein sehr schöner Abend“, erzählt Sprdlik. Auf die Corona-Tests wartet Sprdlik noch immer, sie hofft, dass sie bald ankommen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir mindestens bis Freitag in Quarantäne bleiben werden“, sagt sie.

