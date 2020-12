Quarantäne-Tagebuch aus dem Omi-Opi-Haus: Sorge um zwei Bewohner

Potsdam

Bis zum 15. Dezember sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses in der Heinrich-Mann-Allee, und zwei Pflegekräfte mit in die Demenz-Wohngemeinschaft eingezogen. Das Haus steht unter Quarantäne, weil alle neun Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Angehörige dürfen die Senioren derzeit nicht besuchen, die drei Kollegen teilen sich ihre Schichten nach Bedarf auf. Exklusiv für die MAZ erzählen sie täglich, wie sich die Situation vor Ort entwickelt.

Hündin Lotto sorgt für gute Laune

Am Freitagvormittag verrät Manja Sprdlik ein kleines Geheimnis: Im Omi-Opi-Haus ist eine vierte Pflegerin mit eingezogen, von der wir bisher noch nichts wussten. Ihre Hündin Lotti begleitet das Projekt der Demenz-Wohngemeinschaft von Anfang, wie Sprdlik erzählt. „Mit ihr haben wir gestern ganz viel Spaß gehabt und Faxen gemacht. Sie kennt alle und ist ganz süß und entspannt.“ Bei Bewohner Reini hat sie sogar mit im Bett geschlafen. „Sie ist auch ein bisschen verzogen und hört nicht so gut, aber das stört hier keinen“, sagt die Hauschefin und lacht.

Auch am Freitag schlafen die Bewohner lange, kurz vor 11 Uhr frühstücken erst zwei von ihnen ganz entspannt. Auf das Mittagessen, das derzeit verschiedene Potsdamer Gastronomen liefern, freuen sich alle jeden Tag. Am Donnerstag gab es ein Festessen mit Ente, Rotkohl und Klößen sowie Heidelbeer-Quark-Strudel, der auf den Bildern, die das Haus auf facebook gepostet hat, sehr lecker aussieht. „Es ist alles superlecker“, bestätigt Sprdlik. Am Freitag wurden Flammkuchen geliefert.

„Wir können helfen und das macht mein Herz ganz ruhig“

Um zwei Bewohner machen sich die Pflegekräfte derzeit größere Sorgen. Den beiden geht es nicht so gut und sie werden deswegen besonders intensiv gepflegt. Auch einige Angehörige haben sich wohl mit dem Coronavirus infiziert. „Sie machen sich deswegen ebenfalls große Sorgen, um sich und um unsere Bewohner, wir betreiben derzeit ganz viel Telefonseelsorge.“ Bilder und Videos schicke sie regelmäßig an die Außenstehenden – auch den Kollegen, die derzeit nicht im Haus sein können.

Dem Pflegeteam im Haus gehe es aber gut, sagt Sprdlik: „Weil wir hier etwas können was tun.“ Die Vorstellung, nicht zu den Bewohner zu können, obwohl es ihnen schlecht geht, war für sie von Anfang an nicht aushaltbar. Deswegen fiel ihr die Entscheidung, mit in das Haus zu ziehen sehr leicht. „Ich weiß, dass die Pflege woanders nicht besser wäre, wir können helfen und das macht mein Herz ganz ruhig.“

Am Donnerstag habe sie mit Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm telefoniert, am Wochenende sollen Corona-Tests an das Omi-Opi-Haus geliefert werden, die Sprdlik dann selbst durchführen wird. Wahrscheinlich aber erst am Montag. „Das ist erst mal ein Zwischentest, wenn wir durchgehend negativ getestet werden, darf die Quarantäne aufgehoben werden. Wenn nicht, dann nicht.“

Von Sarah Kugler