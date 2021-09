Babelsberg

Die Babelsberger Goethe-Schule wehrt sich gegen die Darstellung der Stadtverwaltung, die Nichtbeachtung von Hygieneauflagen habe zur Quarantäne für knapp 150 Grundschüler geführt. „Das entspricht in keiner Weise den Tatsachen“, teilt Schulleiterin Anja Henkes auf MAZ-Anfrage mit. Sie könne sich nicht erklären, wie das Gesundheitsamt zu dieser Einschätzung komme.

Filmvorführung mit verschlossenen Fenstern?

Am Dienstag hatte die Pressestelle der Stadtverwaltung bestätigt, das 149 Dritt- und Viertklässler für mindestens fünf Tage in die häusliche Absonderung geschickt wurden. Fest steht: Ein Kind hat sich nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Nach Darstellung der Verwaltung kam bei der Kontaktnachverfolgung heraus, dass das betroffene Kind an einer Veranstaltung teilgenommen hatte, bei der es viele Mitschüler angesteckt haben könnte. Denn bei einer Filmvorführung in einem Raum der Schule hätten die Kinder keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und die Mindestabstände nicht eingehalten. Zudem waren die Fenster verschlossen und mit Vorhängen abgedunkelt, sodass es keine Durchlüftung gab.

Direktorin und Schulamt: „alle Regeln eingehalten“

Schulleiterin Anja Henkes bewertet die Situation vollkommen anders. „Am Freitag der vergangenen Woche haben wir mit den Kindern unser zehnjähriges Schuljubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass wurde über zwei Schuljahre hinweg unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln unter der Leitung eines professionellen Filmteams Goethes „Faust“ mit Kindern unserer Schule verfilmt“, erklärt sie. Der entstandene Film sei den Kindern „in unserer sehr weitläufigen Aula in Doppeljahrgangsstufen am vergangenen Freitag gezeigt“ worden. „Dabei waren die Fenster und Türen während der etwa 35- minütigen Veranstaltung geöffnet“, betont Anja Henkes, zudem müssten Grundschüler bereits seit Wochen keine Masken mehr tragen.

Das zuständige Schulamt in Brandenburg an der Havel stützt die Direktorin. „Die Goethe-Grundschule arbeitet auf der Grundlage der aktuell gültigen Umgangsverordnung sowie des schulischen Hygienekonzeptes. In meinem Verständnis wurden diese Vorgaben durch die Schule eingehalten“, sagt Schulamts-Chefin Janina Kolkmann. Die Durchmischung der Jahrgangsstufen drei und vier sei an der Schule gang und gäbe, da die Goethe-Schule grundsätzlich in solchen Doppeljahrgängen arbeite. „Daraus ergibt sich, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei und vier gemeinsam die Räumlichkeiten nutzen.“

Aula wird ohnehin gemeinsam genutzt

In der Aula, die für die Filmvorführung genutzt wurde, würden überdies die nun von der Quarantäne betroffenen Kinder täglich gemeinsam essen – „auch ohne diese Veranstaltung wäre es zur Quarantäneanordnung gekommen“, sagt Janina Kolkmann. Auch in der Frage der Lüftung widerspricht sie dem Gesundheitsamt. „Während der Darstellung des Films erfolgte eine kontinuierliche Querlüftung, die weiteren Hygienemaßnahmen wurden durch die Schule eingehalten.“

Klar scheint also: Die Quarantäne für 149 Grundschüler wäre ohnehin ausgesprochen worden, wenn als Grundlage dafür der Kontakt der Kinder in der Aula gilt. Wie die Stadtverwaltung zu ihrer Ansicht kommt, die Schule habe gegen Hygieneauflagen missachtet, kann sie auf Nachfrage bislang nicht erklären. Zugleich ist aber fraglich, ob wirklich alle Kinder zwingend in die Absonderung gemusst hätten: Die lokalen Gesundheitsämter haben Spielraum bei Entscheidungen dieser Art. Dies war in Potsdam bereits in der Vergangenheit so gehandhabt worden, längst werden nicht mehr alle Kinder einer Lerngruppe oder Klasse oder, wie in diesem Fall, zweier Jahrgangsstufen abgesondert, weil ein Kind erkrankt ist. Quarantäne-Anordnungen sollen generell „mit Augenmaß“ und abhängig von Schutzkonzepten mit Lüftung, Tests und dem Tragen von medizinischen Masken erlassen werden.

Inzidenz unter Kindern bei 107

Den 149 Schülern der Goethe-Schule hilft das freilich nicht, sie müssen zunächst für fünf Tage zu Hause bleiben und dürfen dann einen PCR-Test absolvieren. Wenn dieser negativ ist, können sie die Quarantäne verlassen. Erst dann wird also auch sicher feststehen, ob das an Covid-19 erkrankte Kind Mitschüler angesteckt hat.

Derweil steigt die Corona-Inzidenz in Potsdam besonders unter Schulkindern weiter an. 19 Infektionen unter den fünf- bis 14-Jährigen binnen einer Woche weist das Robert Koch-Institut am Mittwoch aus, die Inzidenz liegt hier bei 107. Stadtweit über alle Altersgruppen betrachtet liegt der Wert nach 20 gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch bei 45,6.

Von Saskia Kirf