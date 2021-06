Potsdam

Was glauben Sie: Woher hat die Freundschaftsinsel in Potsdam ihren Namen? Wofür wurde der Platz der Einheit nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt? Und welches Datum zeigt das in den Luisenplatz eingelassene Denkmal für die örtliche Demokratiebewegung? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Von MAZonline