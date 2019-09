Potsdam

Das Rätsel um den Investor am früheren Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) in Potsdam ist gelüftet. Ein Aha-Effekt bleibt allerdings aus. Über den 43-jährigen Letten Michael Zeligman ist kaum etwas bekannt. Die MAZ hat ihn zum Gespräch getroffen.

Die Öffentlichkeit ist neugierig darauf, zu erfahren, wer hinter dem RAW-Projekt steht. Wieso haben Sie so lange ein Geheimnis aus Ihrer Person gemacht?

Michael Zeligman: Das habe ich nicht und ich denke, dass das Projekt sehr viel interessanter als meine Person ist. Ich versuche, in meinem Leben fern der Öffentlichkeit und unauffällig zu bleiben, in allen Aspekten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier anders handeln sollte. Und meine Identität war auch kein Geheimnis. Die Banken wissen, wer ich bin, die Stadtverwaltung ebenfalls.

Es wurden von Ihrem Potsdamer Vertreter Mirco Nauheimer auch persönliche Sicherheitsgründe genannt.

Wie gesagt, ich bin nicht begierig auf Öffentlichkeit. Ich arbeite in zahlreichen Ländern. Auch meine Kinder leben ihr Leben, ohne dass sie sofort als meine Kinder erkannt werden.

Können Sie uns trotzdem etwas über sich erzählen?

Natürlich! Ich wurde 1976 in Riga in Lettland geboren und bin zum Studium nach Großbritannien gegangen, kurz nach der lettischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Das war 1993. Fünf Jahre lang habe ich an der London School of Economics and Political Science studiert. Ich lebe in Moskau, in London und verbringe viel Zeit in Monaco, bin auch immer wieder in Berlin. Mein Vater lebt noch immer in Riga, deshalb verbringe ich auch dort Zeit. Dort habe ich aber keine Geschäfte mehr, sondern kümmere mich nur noch um kulturelle und soziale Projekte. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, die zwischen elf und 20 Jahre alt sind.

Aus was für einer Familie stammen Sie?

Mein Pass ist lettisch, aber ich stamme aus einer sowjetisch-jüdischen Familie. Meine Muttersprache ist Russisch. Meine Mutter war Direktorin eines Instituts für Mikrobiologie in Riga. Mein Vater ist Chemieingenieur und hat sein Berufsleben lang in einer staatlichen Fabrik gearbeitet. Ich muss sagen, ich hatte schon als Kind recht viel Geschäftssinn. Mit 14 habe ich eine Handelsfirma gegründet. Sie gehörte mir nicht, weil ich zu jung war, aber es war meine Idee. Wir handelten lokale Waren, zum Beispiel Papier, das uns die Verlage in der Region abnahmen. Stellen Sie sich die Welt von 1990/91 vor. Es mangelte an allem, es gab keinen Vorrat an irgendetwas.

Aber wie haben gerade Sie als Teenager diese Waren bekommen?

Wir wussten, wo es Papier gab, und wir waren in der Lage, mit den Verlagen zu verhandeln. Das war nicht anspruchsvoll, man brauchte nur Mut. Es war auch kein Riesengeschäft, aber ein Anfang.

Was haben Sie nach dem Studium in London gemacht?

Ich ging zurück nach Lettland und habe festgestellt, dass es dort nicht viel zu tun gab. Stattdessen wollte ich in Moskau ins Bankgeschäft und habe erste Vorstellungsgespräche geführt. Das war 1998 – genau in dieser Zeit begann die Russlandkrise mit der Inflation des Rubel und viele Geschäftsbanken meldeten Insolvenz an. Alles kollabierte. Ich war so verzweifelt, dass ich beinahe angefangen hätte, bei McDonalds zu arbeiten. Einige Monate später wurde ich Assistent eines Finanzmanagers einer Telekommunikationsfirma in Moskau, die in britischen Händen war. Dort stieg ich schnell auf.

Heute verdienen Sie Ihr Geld im Ölhandel. Wie kam es dazu?

Ich habe 2003 meine eigene Firma Concept Oil gegründet. Ich handle mit Erdöl, das in Russland und den einstigen Sowjetrepubliken gefördert wird, und verkaufe es in die ganze Welt. Damit verdiene ich mein Geld.

Zugleich sind Sie im Immobiliengeschäft. Warum?

Im Ölgeschäft ist mein Input täglich, stündlich oder alle zehn Minuten vonnöten. Das Immobiliengeschäft hat ein eigenes Leben und Tempo. Wir treffen uns ab und zu, um die Richtung eines Projekts zu diskutieren. Es dient aber auch der Streuung meiner Investitionen und Risiken.

Was ist der Grund Ihres Besuchs in Potsdam?

Ich habe jetzt den neuen Oberbürgermeister kennengelernt, um auch ihm einmal die Hand zu schütteln. Ich denke, es ist gut, einmal Präsenz zu zeigen und meinem Namen ein Gesicht zu geben.

Warum investieren Sie in dieser Stadt?

Wir schauen uns immer mögliche Projekte in Berlin an. Ganz simple Immobilienentwicklung ohne Hightech oder IT-Hintergrund. Aber Berlin ist völlig überpreist. Es gibt viel zu viele Menschen, die in wenige Bauprojekte investieren wollen. Und es ist ein sehr spekulativer Markt. Aber ich will langfristige Investitionen und keine Projekte beginnen, um sie sofort wieder loszuschlagen. Ich will bauen und Eigentümer bleiben.

Was hat Sie davon überzeugt, am Potsdamer RAW mehr als 100 Millionen Euro zu investieren?

Das stimmt so nicht. Ich habe das Grundstück gekauft. Für den Bau bin ich auf Bankkredite angewiesen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das RAW-Projekt hat mir Mirco Nauheimer vorgeschlagen, den ich 2014 durch ein anderes Immobiliengeschäft kennengelernt habe. Das erste, was ich gesehen hatte, war ein wundervolles altes Foto von den Dampflokomotiven am Potsdamer Bahnhof. Ich fand die Idee, dort etwas zu entwickeln, wunderbar. Wir könnten stolz darauf sein, das Denkmal zu sanieren und etwas Neues hinzuzufügen.

Weniger Beton, dafür echtes Holz und eine klimafreundliche Doppelfassade – so sehen die neuesten Pläne für das RAW aus – die „Brücke“ über die alte Halle ist entfallen. Quelle: Simulation: Jürgen Mayer H

Es gibt verschiedene Vorwürfe und Sorgen, die das RAW-Projekt betreffen. Ein Punkt war die geradezu gigantische Architektur, die nun in der Mitte der Stadt entstehen soll. Haben Sie für diese Sorge Verständnis?

Ich möchte etwas bauen, das schön ist und das die Umgebung versorgt und ihr dient. Wir wollen nichts Hässliches bauen. Die Nutzer sollen es gern betreten. Lassen Sie mich so sagen: Wenn das, was wir planen, gebaut ist, werden Sie alle freudig überrascht sein. Das gilt auch für die Mischung an Mietern.

Was können Sie uns über die zwei angekündigten Ankermieter sagen?

Das ist noch geheim, denn noch ist nichts mit irgendjemandem unterzeichnet worden. Aber ich bin mir sicher, dass die Stadt und die Anwohner mit der Wahl zufrieden sein werden. Es werden keine „hungrigen Kapitalisten“ sein.

Genau diese Beschreibung wird Ihnen als unbekanntem, reichen Investor gegeben. Ihr Geld sei schmutzig, stamme aus Geschäften mit Diktaturen, würde in Deutschland nur gewaschen werden. Was sagen Sie dazu?

Immer, wenn es ein großes Projekt gibt, wabert so eine Geschichte durch die Öffentlichkeit. Wie soll ich auf etwas, das reine Fiktion ist, reagieren?

Die Menschen wollen wissen, woher Ihr Geld stammt.

Wie gesagt, ich bin seit 16 Jahren im Ölgeschäft und habe damit Geld gemacht. Eine sehr einfache Antwort, die ich geben kann: Es gibt all diese Regeln bei Transaktionen in unserer heutigen Finanzwelt. Wenn an diesen Vorwürfen irgendetwas wahr wäre, hätten die deutschen Banken, Rechtsanwälte und Behörden, mit denen wir arbeiten, das sofort gemerkt. Wir wurden sehr umfassend geprüft.

Dass die Mutterfirma für Ihre Immobiliengeschäfte, Green Palmer Holdings Ltd, auf Zypern ansässig ist, gefällt vielen auch nicht, weil es als Steuerparadies gilt. Was sagen Sie dazu?

Darf ich Sie daran erinnern, dass Zypern ein EU-Mitglied ist? Aber lassen Sie mich so sagen: Ich bin ein steueroptimierter Mensch, deshalb lebe ich auch in Monaco. Das heißt, ich brauche kein zusätzliches Steuerparadies für meine Einkünfte. Und die Firma auf Zypern schmälert auch nicht die zahlreichen Steuern, die in Deutschland für mein Immobiliengeschäft fällig sind, denn das RAW wird von einer deutschen GmbH gebaut.

Eine Sorge vieler Menschen im Umfeld betrifft die Gentrifizierung. Sie fürchten von den hochbezahlten Angestellten im künftigen RAW aus ihren Wohnungen, aus der Stadt verdrängt zu werden.

Die Gentrifizierung wird nicht durch unser konkretes Projekt vorangetrieben, sondern durch jedes Projekt, das eine Brache entwickeln will. Die Frage ist also: Wollen Sie ein altes, leerstehendes Haus und Grundstück entwickeln oder nicht? Ich kann Ihnen nicht sagen, was unser Projekt mit der Umgebung macht, aber ich versichere, dass nicht jeder, der dort arbeiten wird, ein hochbezahlter Angestellter ist. Es wird eine Mischung geben, die das Gelände lebhaft und ansehnlich machen wird.

Es gibt zwei weitere Projekte, die Sie in Potsdam verfolgen. Können Sie uns dazu mehr verraten?

Wir würden gern mehr in der Stadt machen, aber wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir Ihnen etwas Konkretes sagen können. Noch haben wir keine Verträge oder weitere Grundstücke. Es soll ein weiteres Gewerbeprojekt im Hightech-Bereich geben. Das andere ist ein Wohnungsprojekt. Klar ist, dass es sich bei beidem um sehr besondere Projekte mit einer kreativen und langfristigen Vision handelt. Und es gehört zu unserer Herangehensweise, dass Lage und Konzept eine besondere Architektur vorsehen.

In welchen Potsdamer Stadtteilen haben Sie das vor?

Das verrate ich nicht. Es war schon ein Fehler, das überhaupt anzukündigen, denn jede Verhandlung um Grundstücke ist dadurch teurer geworden.

Wie stehen Sie zu Ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmer, der hier Geld verdient?

Wir gehen nicht mit allem hausieren, was wir tun. Wir setzen uns aber vielfältig ein. In meiner Heimat unterstütze ich das Riga Jurmula Music Festival für klassische Musik. Ich komme gerade von dort. Ein neues Projekt heißt „Uniting History“ im lettischen Liepaja. Wir wollen dort Brücken zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen bauen, indem wir sie an die positiven Dinge der gemeinsamen Vergangenheit erinnern. Das ist auch mit kulturellen Events und Konzerten verbunden. Wir fördern ein Krebszentrum in Moskau und am Berliner Herzzentrum finanzieren wir die Behandlung von Kindern aus früheren Sowjetrepubliken.

Aber was wollen Sie neben Ihren Immobiliengeschäften in dieser Art für Potsdam tun?

Wir haben dafür noch keinen Plan, aber glauben Sie mir, ich bin offen für Anfragen von hier.

Von Peter Degener