Potsdam

Das RBB-Fernsehen ordnet sein Programm am sogenannten „Vorabend“ neu, konkret betrifft es die Sendezeit werktags von 18 bis 19.30 Uhr. Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus betont, dass die Sendungen des Vorabends „die Primetime der dritten Programme sind“, die wichtigste Zeit der Sender, „hier sammeln wir unser Publikum ein, wenn wir die Menschen vor 20 Uhr abholen, bleiben sie den Abend über meistens bei uns.“ Zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr sendet das RBB-Fernsehen künftig von montags bis freitags aus dem „Studio 3“ in Babelsberg vom Potsdamer Areal des Senders.

Der „Neustart“, wie Schulte-Kellinghaus die Reformen nennt, erscheint dringend nötig. Aus einer Medienanalyse aus dem Dezember geht hervor, dass der RBB im Jahr 2021 das dritte Programm mit der geringsten Reichweite in seinem Heimatgebiet ist. Nur 6,3 Prozent der Brandenburger und Berliner, die ihren Fernseher eingeschaltet hatten, schauten durchschnittlich das Programm des RBB. Gegenüber dem Jahr 2020 ist das ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Gewinner in dieser Rangliste ist der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent, er konnten einen Zuwachs von 0,3 Prozentpunkten erzielen.

Gesendet wird aus altem „Zibb“-Studio

Das neue RBB-Vorabendprogramm hat sich im vormaligen „Zibb“-Studio eingerichtet, der Sendung, die nun abgelöst wird von einer neuen Programmstruktur. Ab 18 Uhr gibt es regionale Nachrichten aus Brandenburg und Berlin, um 18.15 Uhr startet die Sendung „schön + gut“ mit Service und Tipps. Montags geht es um den Schwerpunkt „Verbraucherthemen“, dienstags um Tiere, mittwochs steht die Gesundheit im Vordergrund, am Donnerstag wird zentral über Garten und Balkon gesprochen. Freitags sollen Informationen zu Wochenend- und Ausflugstipps gegeben werden.

In der ersten Woche wird „schön + gut“ von Jule Jank moderiert, die zum ersten Mal im Fernsehen arbeitet, bisher war sie ein Teil des Teams vom RBB-Jugendradio „Fritz“. In den folgenden Wochen kommen Jaele Vanuls und Uri Zahavi zum Einsatz.

Prominente aus der Region Am 3. Januar 2022 startet im RBB-Fernsehen ein neu strukturiertes Vorabendprogramm. Die drei Schwerpunkte Information, Service und Talk geben dem Programm wochentags zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr ein neues Gesicht. Der neue Vorabend im RBB beginnt um 18 Uhr mit 15 Minuten aktuellen Nachrichten aus Brandenburg und Berlin. Im Anschluss bietet „schön + gut“ Service, Tipps und Verbraucherthemen mit täglichen Schwerpunkten. Um 18.45 Uhr sind im “STUDIO 3 – Live aus Babelsberg“ Prominente, aber auch Menschen aus Berlin und Brandenburg mit interessanten Lebensgeschichten aus der Region zu Gast. Das Service-Format sowie die Gesprächssendung werden in Potsdam produziert.

Ab 18.45 Uhr werden in der Sendung „STUDIO 3 – Live aus Babelsberg“ Interviews mit Prominente, aber auch Menschen aus Berlin und Brandenburg mit interessanten Lebensgeschichten geführt, 45 Minuten Zeit nimmt sich das Team für diese Gespräche. Als erster Gast soll an diesem Montag der Potsdamer Regisseur und Oscargewinner Volker Schlöndorff begrüßt werden. Die Interviews werden in der ersten Woche von Janna Falkenstein geführt, es folgen im Wechsel Jaafar Abdul Karim, Christian Matthée und Sabrina N’Diaye.

Von 19.30 Uhr bis 20 Uhr zeigt der RBB wie bisher die Nachrichtensendungen „Brandenburg aktuell“, die nach Angaben von Programmdirektor Schulte-Kellinghaus derzeit Marktanteile „von 25 bis 28 Prozent“ erreicht, sowie die Berliner „Abendschau“, die auf durchschnittlich 30 Prozent kommt. Werte, mit denen er „sehr zufrieden“ sei.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Umbau des Vorabendprogramms probiert der Sender nicht nur einen inhaltlichen Neustart, sondern versucht, die ehrgeizigen Sparpläne umzusetzen, die dem RBB wegen sinkender Einnahmen aus Rundfunkgebühren auferlegt wurden. „Wir produzieren die Sendungen in Babelsberg mit weniger Personal, als wir es vorher bei Zibb getan haben“, sagt Schulte-Kellinghaus. Dennoch seien keine Stellen abgebaut worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Zibb“, die nicht zum Team des neuen Vorabends gehören, wurden „einvernehmlich“ in andere Positionen versetzt.

Das ehemalige „Zibb“-Studio wurde mit seiner Fläche von 220 Quadratmetern komplett umgebaut und zweigeteilt, dennoch ist der Übergang vom Bereich der Servicesendung zum Interviewareal fließend. Das Wort vom „Loft“ macht beim RBB die Runde, eine luftige, schicke Arbeitsetage wurde hier geschaffen, die in rustikalem Braun und modernem Magenta allerdings ein wenig überladen wirkt.

Weil es nicht mehr alleine um das lineare Fernsehprogramm gehen kann, das wie ein Stundenplan funktioniert und abgearbeitet wird, will der RBB seine neue Service-Sendung „schön + gut“ crossmedial einbetten. Die hauseigenen Radiosender „Antenne Brandenburg“ und „88.8“ sollen die besprochenen Themen begleiten und vertiefen. Online ergänzen digitale Formate wie „safespace“ auf TikTok oder „For your information“ oder „One Mom Show“ auf Instagram sowie „Horst sein Schrebergarten“ auf YouTube das Service-Angebot.

Mit diesen Ansätzen versucht der RBB, den letzten Platz im Ranking der Reichweiten zu verlassen. Jan Schulte-Kellinghaus spricht zu Recht vom eigenen Haus als „Sender der Gegensätze“, was sich vor allem in der Dorf-Großstadt-Polarität zeigt. Dass sich auf Basis dieser Unterschiedlichkeiten dennoch Erfolge feiern lassen, zeigt der NDR (Norddeutscher Rundfunk), der ein ähnlich strukturiertes Gebiet bewirtschaftet und bei der aktuellen Erhebung mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent auf Platz zwei im ARD-Verbund der dritten Programme landet. Nicht zufällig hat der RBB Jan Schulte-Kellinghaus 2017 zum NDR verpflichtet.

Von Lars Grote