Mehr Aufwand zum Schutz der Rabbiner-Ausbildung erwartet das Abraham Geiger Kolleg, wenn es im kommenden Jahr ans Neues Palais umzieht. Derzeit läuft die Renovierung des Nordtorgebäudes auf dem Universitäts-Campus, das der künftige Sitz von Abraham Geiger Kolleg und Zacharias Frankel College sein wird, die Brandenburgs Rabbinerseminare anbieten. Der Umzug ist für den Spätsommer 2020 geplant.

Sicherheitskonzept mit Landeskriminalamt erarbeitet

Das Gebäude haben eine „abgelegene Randlage“, so Tobias Barniske, Leiter des Rektorats des Geiger-Kollegs: „Die Angriffe auf Rabbiner und Mitglieder Jüdischer Gemeinden machen deutlich, dass es Realität bleiben muss, dass jüdische Einrichtungen besondere Sicherheitsmaßnahmen erhalten.“ Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Brandenburg und einem Sicherheitsberater der Jüdischen Gemeinde zu Berlin habe man ein Sicherheitskonzept erarbeitet und dem Innenministerium vorgestellt.

Doch antwortete Staatssekretärin Katrin Lange ( SPD), „zurzeit keine weiteren Maßnahmen zum Schutz des Instituts zu veranlassen“. Das Ministerium habe keine finanziellen Mittel dafür. Laut Barniske übernimmt aber das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen in vergleichbaren Fällen die Kosten für Personal und technische Ausstattung. Am Donnerstag soll es ein Gespräch vor Ort geben.

