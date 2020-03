Radfahrer am Rathaus Babelsberg tödlich verletzt

Babelsberg

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Potsdam getötet worden. Wie die Polizei auf MAZ-Anfrage bestätigt, geschah das Unglück in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße „auf Höhe des Rathauses“.

Nach ersten Informationen zum Unfallhergang war der männliche Radfahrer auf der Straße in Richtung Griebnitzsee unterwegs und stürzte.

Gutachter wird Unfallhergang untersuchen

Er wurde daraufhin von einem LKW erfasst, der in gleicher Richtung unterwegs war und dabei tödlich verletzt. Weitere Angaben zum Unfallopfer machte die Polizei noch nicht, da zunächst die Angehörigen informiert werden sollen.

Die Polizei wird zur Ermittlung der Unfallursache einen externen Gutachter hinzuziehen, kündigte eine Polizeisprecherin an.

Nahe des Rathauses Babelsberg hat sich der Unfall ereignet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im November war zuletzt ein Radfahrer in Potsdam bei einem Unfall ums Leben gekommen – allerdings nicht im Straßenverkehr. Damals war ein 43-Jähriger mit seinem Mountainbike bei einer Fahrt durch den Wald bei Eiche gestürzt.

