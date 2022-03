Am Stern

Ein Fahrradfahrer ist auf der Bahnhofstraße am Mittwochmittag leicht verletzt worden, weil der Fahrer eines parkenden Autos offenbar aus Unachtsamkeit die Fahrertür öffnete. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die Tür und stürzte. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei erinnert an die Pflicht von Autofahrern zum Schulterblick und an den Trick, die Fahrertür von innen mir der rechten Hand zu öffnen. Dadurch dreht sich automatisch der Oberkörper und der Blick fällt in Richtung des nachfolgenden Verkehrs.

