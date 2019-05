Bornstedt

Ein junger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der in der Amundsenstraße schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 59-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr die Straße, als „plötzlich und unerwartet ein Radfahrer vor ihm auf die Fahrbahn fuhr“.

Der Autofahrer habe noch versucht zu bremsen. Doch der 19-jährige Fahrradfahrer amerikanischer Herkunft prallte auf die Frontscheibe des Autos. Sein Rad wurde auf die Gegenfahrbahn in ein anderes Auto geschleudert, das dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der junge Radfahrer trug keinen Helm. Er wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht.

Von MAZonline