Waldstadt

Mit einem gestohlenen Fahrrad war am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr ein 38-jähriger Potsdamer unterwegs in der Waldstadt. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte wurde festgestellt, dass das Fahrrad, welches er fuhr, nach einem Diebstahl durch die Polizei Niedersachsen zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Radfahrer wollte keine Angaben machen, wie das Rad in seinen Besitz gelangt war. Es wurde eine Anzeige wegen Hehlerei aufgenommen und das Mountain Bike sichergestellt.

Von MAZonline