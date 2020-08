Innenstadt

Auf der Kreuzung Charlottenstraße/ Friedrich-Ebert-Straße ist ein Fahrradfahrer in die Frontscheibe eines Skoda gestürzt. Die 22-jährige Autofahrerin hatte auf der Charlottenstraße aus Richtung Bassinplatz kommend in Richtung Luisenplatz fahren wollen. Hierbei musste sie die Friedrich-Ebert-Straße queren. Auf der Kreuzung kollidierte sie mit dem 15-Jährigen, der aus der Gegenrichtung kam und nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen wollte. Der Radfahrer schlug mit dem Unterarm auf der Windschutzscheibe auf, wodurch diese zersplitterte. Danach fiel er auf die Motorhaube. Wer den Unfall verursacht hat, wird laut Polizei noch ermittelt. Der Jugendliche wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline