Jägervorstadt

Eine Radfahrerin wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nedlitzer Straße verletzt und erlitt einen Schock. Die Frau fuhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt, als ein weißer Pkw aus der Puschkinallee nach rechts einbiegen wollte. Die Radfahrerin musste abrupt bremsen und stürzte vor das Auto.

Der Fahrer stieg noch aus, erkundigte sich nach dem Befinden der Frau, entfernte sich dann aber vom Unfallort. Er war etwa 45-50 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Jacke und rotem Polo-Shirt und trug einen Dreitagebart. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline