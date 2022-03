Innenstadt

In der Gutenbergstraße ist am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Ein Autofahrer wollte von der Gutenbergstraße nach links in die Hebbelstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch offenbar die entgegenkommende Radfahrerin und touchierte sie mit seinem Fahrzeug. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen, mit denen sie selbst zum Arzt gehen wollte. Es entstand ein Sachschaden von 300.

