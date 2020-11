Waldstadt

Die Radfahrerin, die am 27. November in der Wendeschleife an der Heinrich-Mann-Allee mit einem Linienbus kollidierte, ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. In der ursprünglichen Unfallmeldung stand noch die Einschätzung, die 75-Jährige sei „schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt“. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des tragischen Unfalls, der sich am Freitag um 10.54 Uhr am Bahnhof Rehbrücke ereignete.

Bei der Kollision in der Wendeschleife war die Frau unter das Fahrzeug geraten. Bislang liegen der Polizei zum Unfallgeschehen unterschiedliche Angaben vor, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Unfallgeschehen und der Unfallursache dauern derzeit weiter an, auch ein externer Gutachter wurde hinzugezogen sowie die Staatsanwaltschaft involviert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die bisher von der Polizei noch nicht erfasst wurden. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu melden.

Der Busfahrer hatte bei dem Unfall einen Schock erlitten und musste betreut werden.

