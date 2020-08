Potsdam

Das Radfahrverbot im Neuen Garten in Potsdam sorgte am Samstagvormittag für Aufregung. Zwei Wachschutzmitarbeiter verweigerten allen Radfahrern den Parkzugang an der Schafgrabenbrücke – auch Schieben war nicht gestattet. Damit setzt die Schlösserstiftung die bestehende Parkordnung im Neuen Garten am Heiligen See durch. Den zahlreichen Besuchern der Badestelle bleibt nur, ihr Rad vor dem Eingang anzuschließen. Radfahrern mit Zielen westlich des Parks müssen den Umweg über die Gotische Bibliothek nehmen.

Viele Betroffene reagierten mit Unverständnis, da die Schwanenbrücke zum erlaubten Radweg seit langem wegen Bauarbeiten gesperrt ist.

Von MAZonline