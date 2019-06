Gleich in zwei Fällen wurden Radfahrer am Dienstag und am Tag zuvor in Unfälle verwickelt. Eine 60-Jährige geriet am Dienstagmorgen in Babelsberg mit dem Rad in die Straßenbahngleise und stürzte. Die leicht Verletzte kam ins Krankenhaus. Am Montag touchierte ein Autospiegel eine Radler in Golm. Der 75-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf.