Radler demonstrieren für bessere Infrastruktur und mehr Respekt

Potsdam

Sie wollen mehr Respekt für Radfahrer, eine wesentlich bessere Infrastruktur zum Fahrradfahren und dass Potsdam schlicht und ergreifend eine fahrradfreundlicherer Stadt wird als sie es derzeit ist. Die Aktivisten um Jan Kuppert (42, Die Andere) und das Aktionsbündnis „ Potsdam autofrei“ haben deswegen am Mittwoch, 1. Januar, zu einer Fahrraddemo aufgerufen. Rund 120 Menschen waren dem Aufruf gefolgt.

In Potsdam kann man in jeder Jahreszeit radeln

Kuppert nennt es „anradeln“. „Es geht uns einfach darum, zu zeigen, dass Radfahren etwas ist, das man das ganze Jahr über tun kann“, so Kuppert. „Gerade in Potsdam mit seinen geringen Höhenunterschieden und dem wenigen Schnee.“ Das „Anradeln“ war auch offen für Familien mit Kindern.

Familienfreundliche Fahrraddemonstrationen haben Kuppert und seine Mitstreiter Lutz Meyer Ohlendorf und Florian Kirchesch in den vergangenen drei Jahren bereits mehrfach organisiert.

120 Teilnehmer radelten 10,8 Kilometer durch Potsdam. Ihre Hauptforderung: Eine deutlich bessere Infrastruktur für Radfahrer in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Ihre bisher größte Aufmerksamkeit erlangten sie durch die Fahrraddemo im Mai, die in der Feuerbachstraße endete und dort den Menschen zeigte, wie eine Straße ohne parkende und fahrende Autos wirken kann. Dort stehen die Autos normaler Weise eng zusammen und nehmen viel Platz ein. Für die Demo an jenem Tag wurde sie extra geräumt.

Am Brandenburger Tor, auf dem Luisenplatz, machten die Demonstranten Halt. Einige von ihnen hielten Reden. Quelle: Julius Frick

Die Demonstration am Mittwoch, 1. Januar, führte die protestierenden Radfahrer vom Thalia-Kino in Babelsberg über die Heinrich-Mann-Allee, die Lange Brücke, die Breite Straße, die Zeppelinstraße, die Hegelallee, die Kurfürstenstraße, die Hans-Thoma-Straße, de Gutenbergstraße, die Nutheschnellstraße bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße, die sie wieder zum Thalia-Kino führte. Die Tour startet kurz nach 14 Uhr und war 10,8 Kilometer lang.

„Der Radverkehr nimmt in allen Städten zu“, sagt Jan Kuppert. „Als Politiker kommt man an dem Thema nicht mehr vorbei und das was Andreas Schauer, bei all seinen Verfehlungen, für die Radfahrer angestoßen hat, geht in die richtige Richtung.“ Das Bundesverkehrsministerium will unter anderem drastischere Strafen für Autofahrer einführen, die Radwege blockieren. Auch bei kurzzeitigen Parken.

Kuppert : Autofahrer haben keinen Respekt vor Radfahrern

„Das sieht man ja sehr gut in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Da werden die Radwege sehr oft zugeparkt, weil die Leute eben kurz zur Bank wollen. Aber das zeigt nur den mangelnden Respekt, den diese Autofahrer vor Radfahrern haben.“

Dabei sei das Fahrrad das perfekte Verkehrsmittel, um sich in der Stadt zu bewegen, so Kuppert. „Es ist viel umweltfreundlicher und man kommt viel schneller von A nach B.“ Er selbst ist als freier Sportfotograf im vergangenen Jahr rund 17.500 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen