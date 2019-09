Ein Linienbusfahrer stoppte am Sonntagnachmittag, weil ihm an einer verengten Stelle an der Erich-Weinert-Straße Radfahrer entgegenkamen. Einer von ihn beleidigte und bespuckte den Fahrer. Und warf schließlich sein Rad gegen die Fahrzeugfront. Später kam es zu einer Rangelei zwischen beiden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.