Eiche

Im Ortsteil Eiche ist am Samstag ein Moutainbiker ums Leben gekommen. Ein Bürger rief gegen 15.40 Uhr bei der Polizei in Potsdam an und teilt mit, dass er in einem kleinen Waldstück unweit der Potsdamer Straße in Potsdam eine bewusstlose männliche Person aufgefunden hat. Eintreffende Rettungskräfte führten dann die nötige Reanimation fort. Leider verstarb der Mann noch am Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass der Verstorbene in dem Waldstück mit einem Mountainbike unterwegs war und hier möglicherweise die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, stürzte und sich dabei die tödlichen Verletzungen zuzog. Zur genauen Unfallerforschung bzw. der todesursächlichen Verletzungen wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Von Maz-online