Potsdam-Mittelmark

In Sachen Radschnellverbindungen zwischen Werder, Potsdam, Teltow und Berlin sind als nächstes die betroffenen Kommunen am Zug. Das stellte der Landkreis während der Online-Bürgerbeteiligung zur Machbarkeitsstudie der möglichen Trassenführung Donnerstagabend klar. Bis zu 40 Bürger und Bürgerinnen waren Zuseher via Youtube und stellten Fragen über eine zusätzliche App oder online. Angesprochen wurden dabei vor allem die vorgestellten möglichen Trassenführungen, aber auch allgemeinere Themen.

Mone Böcker, Moderatorin von Tollerort, Peter Bischoff und Kristina Bröhan, SHP Ingenieure, bei der Bürgerbeteiligung zu Radschnellverbindungen Werder-Potsdam-Teltow-Berlin. Quelle: Screenshot

„Das Ziel ist natürlich, dass alles einmal verbunden sein soll“, so Melanie Gäbler, Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, auf die Frage, ob die Radschnellwege wie eine Kette zusammenhängen sollen. „Aber jede Kommune baut alleine.“ Der Landkreis sei sozusagen Netzwerker und dabei, die Kommunen zu unterstützen. So bekämen diese etwa die Machbarkeitsuntersuchung an die Hand, um entsprechende Fördermittel zu beantragen. Dann könnten diese die Planung sowie die bauliche Umsetzung vornehmen. „Aber das liegt so ein Stück weit dann nicht mehr in der Hand des Landkreises, sondern in den Kommunen.“ Zum Zeitrahmen konnte sie daher nichts Genaueres sagen: „Bis wir alles zusammen haben, das wird sicher seine Zeit brauchen.“

Peter Bischoff, SHP Ingenieure, bei der Bürgerbeteiligung zu Radschnellverbindungen Werder-Potsdam-Teltow-Berlin. Quelle: Screenhot

Dabei sei bei solchen Radprojekten oft gar nicht das Geld das Thema, so Peter Bischoff vom Planungsbüro „SHP Ingenieure“ aus Hannover. Die langwierigen Planungsprozesse kämen vielmehr daher, dass unter anderem etwas Wasser- und Schifffahrt oder die Bahn involviert seien. Daher spielten zweitbeste Lösungen vielleicht vorübergehend eine große Rolle – bis zum Beispiel neue Brücken gebaut werden konnten, so der Planer.

„Sicher ist der schwierige Teil noch vor uns“, fasst Vize-Landrat Christian Stein (CDU) am Ende zusammen. Fragen zu Umwelt, Technik und natürlich auch Eigentum müssten noch geklärt werden. „Wir sind aber davon überzeugt, dass es eine sehr gute Sache ist.“ Die Antwort, wie lange die Umsetzung dauere, bedürfe jedoch einem Blick in die Glaskugel.

Von Konstanze Kobel-Höller