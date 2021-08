Potsdamer Umland

Die ersten möglichen Trassen für künftige Radschnellverbindungen zwischen dem südwestlichen Berliner Umland und der Bundeshauptstadt sind nun erarbeitet. Der nächste Schritt ist eine mehrwöchige Bürgerbeteiligung.

Von Werder nach Potsdam, von Potsdam nach Berlin-Wannsee und von Potsdam über Stahnsdorf, Kleinmachnow und Teltow nach Berlin-Lichterfelde – das sind die drei Strecken, mit denen sich das Büro „SHP Ingenieure“ aus Hannover näher beschäftigt hat und für die es erste Ergebnisse im Teltower Bauausschuss präsentiert hat. Für jede Trasse gibt es dabei noch mehrere Vorschläge – welcher am Ende realisiert wird, oder ob es doch noch ein ganz anderer wird, soll in den nächsten Monaten entschieden werden.

Breit, beleuchtet, im Winter geräumt

„Eine Radschnellverbindung ist ein sehr breiter Weg, der über größere Distanzen so attraktiv ist, dass das Radfahren das Auto ausstechen kann“, so Peter Bischoff vom Planungsbüro. Sie sei für den Alltagsverkehr gedacht, der Radverkehr solle darauf zügig laufen, Raser seien aber nicht erwünscht, vielmehr solle jede Geschwindigkeit möglich sein. Sie sei beleuchtet und vom Winterdienst betreut. Bei Ampeln würde darauf geachtet, dass in Phasen mit mehr Radverkehr nur kurze Wartezeiten entstehen.

Außerdem seien Radschnellverbindungen asphaltiert, drei bis vier Meter breit, sodass sie für Lastenräder und Räder mit Anhängern ebenso komfortabel wie beim Überholen seien. Für Fußgänger sei ein eigener Bereich von 2,5 Metern einzuplanen, damit diese von den Radfahrern nicht gefährdet würden. Diese Anforderungen würden natürlich Platz verlangen, woraus sich ergebe, dass Trassen außerhalb der Stadt kein Problem wären, so Bischoff und Kristina Bröhan vom Planungsbüro. Anders sei das oft bei jenen in der Stadt und am Wasser.

Von Werder nach Potsdam und Berlin

In Werder beginnt die Schnellverbindung bei der S-Bahn-Brücke über die Havel. Sie führt über mehrere Alternativen zum Bahnhof Park Sanssouci, eine der möglichen Teilstrecken könnte dabei den Werderschen Damm entlang verlaufen. Über eine nördliche – Geschwister-Scholl-Straße, Breite Straße – oder eine südliche Strecke entlang der Bahntrasse geht es zum Potsdamer Hauptbahnhof.

Von hier führt der Weg dann nach Wannsee, entweder von der Berliner Vorstadt über die Glienicker Brücke und die Königstraße, oder südlich, mehr oder weniger entlang der Bahntrasse durch Babelsberg, den Griebnitzsee und den Kleinen Wannsee entlang bis zur S-Bahn-Station Wannsee. Von hier soll es dann über eine geplante Berliner Radschnellverbindung direkt ins Zentrum der Bundeshauptstadt gehen.

Von Potsdam nach TKS

Wer an der S-Bahn-Station Griebnitzsee nicht nach Norden abbiegt, gelangt in die TKS-Region. Hier gibt es drei Möglichkeiten: Den nördlichen Weg entlang des Teltowkanals, den südlichen über die Steinstraße, die Großbeerenstraße und die Potsdamer Allee, oder einen Weg dazwischen nach Stahnsdorf.

Auch hier bieten sich dann wieder drei Optionen an: Die Trasse südlich entlang des Teltowkanals wäre als Uferpromenade komplett neu zu bauen. Nördlich des Kanals liegt die zweite Möglichkeit, die sich teilweise im Berliner Stadtgebiet befindet. Dabei würde es sich um den Ausbau eines vorhandenen Weges handeln, der zum Teil auch durch Wohngebiete führt. Hier könnte man Fahrradstraßen einrichten, so die Planer. Als dritte Option sehen sie eine Strecke entlang der geplanten S-Bahn-Verlängerungstrasse von Teltow nach Stahnsdorf. Sie wäre ein teilweiser Neubau. Problematisch ist hier, dass sie über mehrere Hauptverkehrsstraßen ginge.

Von TKS nach Berlin

An der Landesgrenze soll der Radweg dann an die Berliner Radschnellverbindung ins Zentrum angeschlossen werden. Dabei könnten von Teltow nach Berlin vorhandene Wege südlich des Teltowkanals ausgebaut werden, oder die Lichterfelder Allee genutzt werden, wenn auf Park- oder Fahrstreifen verzichtet würde. Bei letzterem wäre die Anbindung an die Berliner Verbindung aber schwierig, so die Planer.

Um eine objektive Entscheidung zu fällen, wurde über alle Optionen eine Bewertungsmatrix gelegt, in der Faktoren wie Umwelt- und Naturschutz, Streckenmerkmale oder Konflikte zwischen Verkehrssystemen mit den Schulnoten 1, 3 und 5 beurteilt wurden. Für den Abschnitt in der TKS-Region habe sich dabei ergeben, dass die Variante südlich des Teltowkanals am geeignetsten scheint, so die Planer. Auch bei der Weiterführung von Teltow nach Berlin habe sich der Weg am Kanal knapp mit einer Bewertung von 2,4 zu 2,5 gegen die Straßenführung durchgesetzt.

Der nächste Schritt ist nun vom 8. bis 29. September eine Online-Bürgerbeteiligung, auch ein Live-Stream ist zu diesem Thema am 22. September von 18 bis 20 Uhr geplant. Nähere Informationen dazu und auch zu dem Vorhaben selbst versprach Teltows Regionalkoordinator Stefan Krause rechtzeitig auf der Homepage der Stadt. Nach Detailuntersuchungen soll dann im Dezember der Schlussbericht von „SHP Ingenieure“ vorliegen.

Wann es zur tatsächlichen Umsetzung kommt, kann allerdings noch nicht vorhergesagt werden. Zumindest das Land Berlin habe beschlossen, dass für die Schnellverbindungen Planfeststellungsverfahren nötig seien, so Bischoff. Das bedeute mindestens fünf Jahre bis zur Realisierung. Es hänge aber auch immer davon ab, was man genau mache. Fahrradstraßen seien etwa relativ einfach umzusetzen, wohingegen alles, was Umweltschutzbelange berühre, länger dauern würde.

Von Konstanze Kobel-Höller