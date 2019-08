Babelsberg

In Brandenburg laden 7000 Kilometer ausgebaute Radwege zum Erkunden ein – vorbei an unberührten Flussauen, durch grüne Wiesen und Wälder zu geheimen Badestellen und idyllisch gelegenen Ausflugslokalen. Wo es am schönsten ist? Die MAZ-Redaktion empfiehlt ausgewählte Routen – ob Rundweg mit abwechslungsreicher Landschaft, Tagesausflug mit der Familie oder gemütliche Spazierfahrt zum See. Diesmal geht es auf einen Rundweg am Teltowkanal entlang.

Startpunkt? Bahnhof Griebnitzsee

Zielpunkt? Bahnhof Griebnitzsee

An- und Abreise? Start- und Zielort sind mit der S-Bahnlinie 7 sehr gut erreichbar. Auch der nahegelegene Bahnhof Berlin-Wannsee ist als Ausgangs- oder Endpunkt der Tour geeignet, hier halten auch Regionalbahnen.

Schwierigkeitsgrad: Es gibt nur sehr wenige Steigungen auf der Strecke. Die Wege sind zwar an manchen Stellen recht schmal, bestehen aber aus Asphalt oder gut befahrbarem, natürlichem Untergrund. Die Route ist für ältere Menschen und kleine Kinder geeignet.

Länge: 18 Kilometer (Fahrtzeit: eine Stunde und zwanzig Minuten).

Art der Strecke: Die Unterführung, ein wuchtiges Bauwerk aus Klinkersteinen und Beton, ungefähr 1,5 Kilometer hinter dem Bahnhof Griebnitzsee, wirkt wie eine Art Eingangstor in eine andere Welt. Statt Vorstadtflair gibt es hier ländliche Idylle: Eine Pferdekoppel, Wiesen und wuchernde Natur, durch die eine kleine Landstraße führt.

Ländliche Idylle und eine gute asphaltierte Landstraße erwarten den Radler unweit des S-Bahnhofes Griebnitzsee. Quelle: Lars Sittig

Plötzlich weht einem Musik entgegen, die feinen Töne eines Saxophons, werden von einem Schlagzeug begleitet. Zwei Damen geben ein privates Konzert. Warum gerade hier? „Weil es ein besonderer Ort ist und die Akustik hier unter der Brücke sehr gut“, erklären sie.

Es geht weiter, an der Kanalaue entlang, am Horizont sind ein paar Minuten später die markanten Säulen der Schleuse Kleinmachnow zu sehen. Das mehr als hundert Jahre alte Bauwerk wirkt mit seinen großen Wasserkammern und seiner Betriebsamkeit nach der Tour durch die wilde Vegetation wie ein Zugangstor zurück in die urbane Welt. Kleinmachnow lässt sich unkompliziert durchqueren, auf dem Rathausmarkt gibt es Möglichkeiten, sich mit dem Nötigsten für eine Tour zu versorgen und einzukehren.

Quelle: Laines Rumpff

Der Weg zurück führt auf der anderen Seite des Teltow-Kanals entlang, aber nicht direkt am Ufer, sondern über die Trasse der früheren Stammbahn und den Königsweg, der Teil des Berliner Mauerweges ist. Unmittelbar hinter der Brücke über die Autobahn 115 am ehemaligen Grenzübergang Dreilinden beginnt eine Art Gegenprogramm zum buschigen Durcheinander am Rande des Teltowkanals auf dem Hinweg.

Der Weg führt nun durch den stattlichen Düppeler Forst. Bäume recken sich am Wegesrand. Es gibt nun ein paar Steigungen und Abfahren, bei denen es sich wegen Spurrinnen auf der Straße empfiehlt, langsam zu fahren. Über die Brücke am Teltowkanal führt die Tour zurück nach Steinstücken und zum Endpunkt, dem S-Bahnhof Griebnitzsee.

Die Schleuse in Kleinmachnow gehört zu den Highlights der Tour. Quelle: Lars Sittig

Bademöglichkeiten: Mit natürlichen Badestellen, um sich während der Tour abzukühlen, sieht es leider schlecht aus. Das Ufer des Teltowkanals eignet sich nicht zum Baden – außerdem wird die Wasserstraße von großen Schiffen und Booten befahren.

Einkehrmöglichkeiten: Im Gasthaus Zur Schleuse gibt es deftige deutsche Hausmannskost. Kleinmachnow verfügt über viele Möglichkeiten zum Einkehren, vom Imbiss bis zum mexikanischen Restaurant. Ein echter Geheimtipp: Klassens Eiscafé an den Kammerspielen – ein Hotspot gerade an heißen Tagen.

Wen trifft man hier: Der Radweg am Teltowkanal war beim Test an einem frühen Mittwochnachmittag wenig befahren. Auf der Teilstrecke durch den Düppeler Forst begegnet man hin und wieder man Pendlern, die mit ihrer Aktentasche im Fahrradkorb unterwegs sind – die Route ist eine sehr gute Alternative zu Auto, Bus und S-Bahn im Alltag. Auch Spaziergänger oder Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner ausführen, trifft man.

Von Lars Sittig