Im Horstweg sind jetzt zwischen dem Teltower Damm und der Straße An der Alten Zauche in Potsdam Schutzstreifen für den Radverkehr in Fahrtrichtung Babelsberg markiert worden.

Sie sollen für mehr Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr in der stark befahrenen Straße zwischen Teltower Vorstadt und Babelsberg sorgen. Vorher waren Radfahrende auf der Fahrbahn oder dem schmalen Gehweg unterwegs.

Kosten: 70.000 Euro

Zum besseren Fahrkomfort ließ die Stadt zudem die Straßendecke stellenweise sanieren. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf circa 70.000 Euro.

Es ist aber nur eine Zwischenlösung. Der Horstweg soll komplett saniert werden. Einen Zeitpunkt nannte die Stadt dafür nicht.

