Der ländlich geprägte Potsdamer Norden wird noch immer eher von Auto- als von Fahrradfahrern dominiert. Dabei könnte man hier nicht nur beim Ausflug ins Grüne herrlich vorankommen, wenn die selbstbewussten Planungen für bessere Radwege bereits Gestalt angenommen hätten.

MAZ-Redakteur Volker Oelschläger ist erfahrener Radfahrer, den Arbeitsweg aus Berlin bewältigt er seit Jahr und Tag am liebsten auf zwei Rädern. Jan Kuppert hat ihn bei der Testfahrt über Potsdams schlimmste Radwege begleitet. Kuppert engagiert sich beim Verkehrsclub Deutschland, außerdem fährt er Einheimische und Touristen auf seiner eigenen Rikscha mit Pedalkraft durch die Stadt. Im vierten und damit vorerst letzten Teil der Radwege-Serie müssen sich unsere Experten bei ihrer Probefahrt in Acht nehmen, denn so mancher Weg endet abrupt

Bahnhof Marquardt: Stillstand

Fußgängerüberführung am Bahnhof Marquardt. Auf dem Pfad rechts geht es nach Fahrland. Quelle: Volker Oelschläger

Der Bahnhof Marquardt soll zur Mobilitätsdrehscheibe für den rasch wachsenden Potsdamer Norden mit Fahrland, Satzkorn, Krampnitz und Groß Glienicke werden – irgendwann. Noch führt der Weg von einer Bahn-Fahrtrichtung zur anderen nur über eine Brücke mit steilen Treppen. Stillstand auch beim geplanten Radweg von Fahrland an der L92 entlang bis zur B273 und weiter zum Bahnhof Marquardt. Aktuell ist die Landesstraße für Fußgänger und Radfahrer ohne Seitenwege lebensgefährlich. Ab Bundesstraße folgt ein Schotterweg namens „Zum Bahnübergang“, der kurz vor dem Bahnhof in einem Trampelpfad endet.

Chaussee nach Bornim: Abrupte Unterbrechung

Chaussee nach Bornim. Quelle: Volker Oelschläger

Eine unangenehme Überraschung erwartet Radler auf der Chaussee nach Bornim zwischen Bornim und Golm. Plötzlich ist der gut ausgebaute Radweg zu Ende. Gut 300 Meter misst die Strecke mit engem Kontakt zum flotten Autoverkehr auf der L902. Dann, schon in Sichtweite zum Wissenschaftspark Golm, findet der Radweg seine Fortsetzung.

Fast jeder Potsdamer besitzt ein eigenes Fahrrad und kennt brenzlige Situationen, schlechte Radwege und grausige Beschilderungen in der Stadt. Die MAZ sammelt diese Stellen. Wo ist es in Ihrem Kiez, auf Ihrem Arbeitsweg oder bei Ihrem Ausflug besonders eng? Welcher Radweg nervt Sie – und warum? Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen gern an potsdam-stadt@maz-online.de.

Am Golfplatz: Sprünge im künftigen Radschnellweg

Am Golfplatz. Quelle: Volker Oelschläger

Die Straße Am Golfplatz zwischen Roten Kasernen und Lerchensteig am Nordrand des Bornstedter Feldes sollte man sich merken. Denn sie liegt auf der Trasse für den geplanten Radschnellweg nach Krampnitz. Einstweilen aber handelt es sich dabei abschnittsweise um einen zerschlissenen Plattenweg mit vielen Rissen und Sprüngen und gelegentlichem Auto-Schleichverkehr.

Potsdamer Chaussee: Radeln auf dem Trampelpfad

Barriere auf dem Radweg an der Potsdamer Chaussee. Quelle: Volker Oelschläger

Der Radweg an der Potsdamer Chaussee/Bundesstraße 2 in Groß Glienicke endet abrupt ausgerechnet vor der neu angelegten Bushaltestelle Theodor-Fontane-Straße, die wegen eines fehlenden Zugangs abseits der Straße vor einigen Monaten für regionale Aufmerksamkeit sorgte. Beherzt Radelnde können die Barriere zur anschließenden Privatstraße natürlich beherzt umfahren, werden sich aber wenig später auf einem maroden Bürgersteig wiederfinden, der gelegentlich kaum mehr als ein Trampelpfad ist. Alternative ist die viel befahrene und nicht besonders breite Straße.

Ketziner Straße: Ende am Ortseingang

Ortseinfahrt Fahrland. Quelle: Volker Oelschläger

Auch die Einfahrt der Ketziner Straße aus Krampnitz nach Fahrland überrascht mit einem abrupt endenden Radweg. Ein Ausweichen auf Trampelpfaden und später Bürgersteigen neben der Straße ist nur teilweise möglich, manchmal sind die Nebenwege einfach von Gebüsch versperrt. Wer in den Ort will, muss gelegentlich absteigen oder sich mit dem Kraftverkehr arrangieren.

Von Jan Kuppert und Volker Oelschläger