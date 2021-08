Potsdam

Man könnte so gut Fahrradfahren im Süden und Osten Potsdams. Die Wege sind oft etwas weiter als in der Innenstadt, aber das Kopfsteinpflaster ist selten, es ist eigentlich genug Platz für alle da. Trotzdem hatten unsere Rad-Experten auch hier nicht nur Spaß bei ihrer Testfahrt.

Denn die wichtigste Straße in Potsdams einwohnerstärkstes Viertel erinnert mehr an einen rumpeligen Flickenteppich als an eine gut erschlossene Strecke, am Schlaatz wartet antiker Straßenbelag auf diejenigen, die nicht einfach an der nächstbesten Laterne hängen bleiben, die auf der Strecke steht, und am Templiner See geht es ohnehin nur für die Sportlichsten weiter.

Galileistraße: Zerschlissener Beton

Die Galileistraße. Quelle: Volker Oelschläger

Die Galileistraße, eine zerschlissene Betonplattenpiste mit klaffenden Rissen, Löchern und Verwerfungen, ist nicht nur eine der zentralen Erschließungsstraßen in Potsdams nach Einwohnern größtem Viertel Am Stern. Sie ist auch Teil eines eigentlich beliebten und sogar im Grünen Stadtpan aufgeführten Radweges, der aus der Innenstadt an der Nuthe und dem Baggersee vorbei zum Jagdschloss Stern führt. Erwähnenswert, dass Am Stern weitere Straßen, darunter die Ziolkowski- und die Gaußstraße, in einem ähnlich schlechten Zustand sind.

An der alten Zauche: Masten auf der Spur

An der Alten Zauche. Quelle: Volker Oelschläger

Der als Radwanderweg ausgeschilderte Pfad An der Alten Zauche am Rande des Wohngebiets Schlaatz ist auf seiner Gesamtdistanz von fast einem Kilometer zwischen Horstweg und Magnus-Zeller-Platz eine Zumutung, doch bei dichterem Autoverkehr auf der engen Straße nebenan alternativlos. Der Radweg führt über aufgebrochene Betonplatten und beulige Rest-Fragmente einer antiken Asphaltschicht. Gelegentlich stehen Lichtmasten in der Spur.

Eisenbahnbrücke: Nur für Sportliche

Aufgang zur Brücke über den Templiner See. Quelle: Volker Oelschläger

Die Eisenbahnbrücke über den Templiner See ist eigentlich der dritte innerstädtische Havelübergang in Potsdam für den nichtmotorisierten Verkehr. Vor einigen Jahren wurde der neben den Gleisen angelegte sogenannte Gangsteg für Fußgänger und Radfahrer zwar erneuert. Allerdings sparte man die Kosten einer Rampe, weshalb der Übergang mit dem fantastischen Fernblick zur Potsdamer Innenstadt für weniger sportliche Radler und mobilitätseingeschränkte Mitbürger auch weiterhin unerreichbar bleibt.

Rudolf-Breitscheid-Straße: Muster im Teer

Rudolf-Breitscheid- an der Ecke August-Bebel-Straße. Quelle: Volker Oelschläger

Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg wurde nach Winterschäden auf einem knapp 700 Meter langen Abschnitt zwischen August-Bebel- und Freiligrathstraße an den Seiten mit einer längs gestuften, an Spurrinnen erinnernden Teerschicht bedeckt. Dass es sich dabei nicht um ein Provisorium handelt, wissen wir, seit die Anordnung mit Markierungen komplettiert worden ist. Radfahrende, die zur ebenen Straßenmitte streben, werden vom Autoverkehr ganz zu Recht an die Seite zurück gehupt.

Drevesstraße: Aus der Zeit gefallen

Drevesstraße. Quelle: Volker Oelschläger

Die knapp 800 Meter lange Drevesstraße in der Teltower Vorstadt wirkte mit ihrem Kopfsteinpflaster und ihren behaglichen Beamten-Wohnungssiedlungshäusern wie aus der Zeit gefallen, wären da nicht die dicht an dicht parkenden Autos. Radfahrern bleibt – ähnlich wie etwa in der Kunersdorfer Straße, der Kolonie Daheim und anderen Kopfsteinpflasterpisten in der nahen Umgebung – nur der huckelige Bürgersteig.

Warten an der Schnellstraßenbrücke

Fuß- und Radweg auf der Schnellstraßenbrücke. Quelle: Varvara Smirnova

Die rund 100 Meter lange Spur für den Fuß- und Radweg auf der Brücke der Nutheschnellstraße über die Wetzlarer Bahn ist so schmal, dass ein Begegnungsverkehr von Radelnden kaum möglich ist. Grund ist die sehr raumgreifende Leitplanke der angrenzenden vierspurigen Schnellstraße, die auf einem Teil des Fuß- und Radweges platziert ist. Für Radfahrende auf der eigentlich schnellsten Verbindung zwischen Schlaatz und Stern heißt es deshalb oftmals: absteigen und auf den Gegenverkehr warten.

Von Jan Kuppert und Volker Oelschläger