Innenstadt

Im Streit um die überraschende Eintragung des Garnisonkirchen-Glockenspiels auf der Plantage in die Denkmalliste hat die Stadt beim Landesdenkmalamt um Auskunft zum Antragsteller gebeten und gleichzeitig Akteneinsicht beantragt, um sich über das Verfahren der Unterschutzstellung zu informieren. Das hat Rathaussprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Nachfrage und Antrag seien von dem für Denkmalschutz zuständigen Fachbereich gestellt worden. Die Stadt habe die Anfrage als Eigentümerin des betreffenden Grundstücks gestellt.

Land verweigert Auskunft zum Antragsteller

Das Landesamt für Denkmalpflege hat in der vergangenen Woche die Eintragung des Glockenspiels bekannt gegeben, die auf Antrag einer bisher unbekannten Person nach dreimonatiger Prüfung entschieden wurde. Die Auskunft zum Antragsteller verweigerte das Landesamt hingegen bisher mit dem Verweis auf „datenschutzrechtliche Gründe“.

Die Linken unterstützen das Informationsersuchen des Rathauses. In einer demokratischen Gesellschaft seien „Transparenz und politische Augenhöhe wichtig für den gleichberechtigten und sachlichen Diskurs“, sagte der Stadtverordnete Sascha Krämer zur MAZ: „Daher begrüße ich es, wenn die Stadtgesellschaft erfährt, wer beantragt hat, dass das Glockenspiel zu einem Denkmal wird.“

Er unterstütze zudem den von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geäußerten Vorschlag, das Gesamtareal der Plantage mit Rechenzentrum, Garnisonkirchturm und dem Geburtshaus von Max Dortu unter Denkmalschutz zu stellen.

Schubert hatte sich in seiner Rede zum 172. Todestag des Freiheitskämpfers Max Dortu am Wochenende auf die Begründung des Landesamtes bezogen, nach der das Glockenspiel „als zeithistorisches Zeugnis die Vor- und Nachwendezeit um 1989, die gesellschaftlichen Debatten in Potsdam und von rechtskonservativen Kreisen in Westdeutschland“ dokumentiere.

„Erstes Denkmal der ,Neuen Rechten’“

Laut Schubert ist das Umfeld ebenso relevant: „Wer die Debatte in Potsdam verstehen will, der muss sie im Kontext betrachten und für die Nachwelt erhalten.“

Zuspruch bekommt der OB auch von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Sarah Zalfen, die gegenüber MAZ erklärte, sie halte die Auffassung für fatal, beim Glockenspiel handle es sich „nun um das erste Denkmal der ,Neuen Rechten’“.

Diese Kritik hatte Philipp Oswalt vom linken „Lernort Garnisonkirche“ geäußert. So lange einzelne Objekte im Fokus stünden, so Zalfen, „bleibt es auch bei den Fronten, die sich an diesen entlang ziehen“.

Streit um Inschriften an den Glocken

Das im April 1991 in der Plantage aufgestellte Geläut war eine Spende der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel (TPG) Iserlohn um den politischen Rechtsaußen Max Klaar.

Im September 2019 wurde es nach wachsender Kritik an der politischen Motivation der Spender und einer wiederaufgekommenen Diskussion um möglicherweise revisionistische und militaristische Inschriften an einigen der 40 Glocken abgestellt.

Kürzel von Wehrmachtseinheiten

Ein von der Stadt beauftragter Gutachter stellte später etwa auf der Celler Glocke das Sprichwort „Mehr sein als scheinen“ fest, das „auch von der SS als Inschrift auf den Ehrendolchen für der NAPOLA-Absolventen und als Motto in der SS-Junkerschule Bad Tölz“ genutzt worden sei, wie er schreibt.

Das honorige „Suum Cuique“ auf der gleichnamigen Glocke wurde, so der Gutachter, „in deutscher Übersetzung ,Jedem das Seine’ pervertiert von den Nationalsozialisten als Torbeschriftung im KZ Buchenwald“.

Daneben eingraviert sei das Kürzel der 121. Infanteriedivision der Wehrmacht, die unter anderem an der Blockade Leningrads beteiligt war.

„Gott schütze unser Bataillon“

Zwei sogenannte Basis-Glocken tragen laut Gutachter die Inschrift „Gott schütze unser Bataillon“. Auf der Panzerjäger-Glocke finde sich das Kürzel der 1940/41 in Kreta eingesetzten Fallschirm-Panzerjäger Abteilung 1, auf der Berliner Bären-Glocke das Kürzel der 257. Infanterie-Division „Berliner Bären“, die 1940 an der Westfront eingesetzt und 1941 am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt war.

Auf zwei namenlosen Glocken mit abgeschliffener Oberfläche seien die Inschriften Ostpreußen und Pommern „schwach erkennbar“, so der Gutachter.

Liedzeile über dem Glockenwolm

Eine Besonderheit weise die Einheits-Glocke auf. Die erste Zeile der dritten Strophe des Deutschlandliedes sei als einzige Inschrift „nicht mittig auf der Glockenflanke“, sondern „über dem Glockenwolm“ angebracht. Grund war laut Gutachter eine 1991 entfernte Umrisszeichnung Deutschlands in den Grenzen von 1937.

Über den weiteren Umgang mit dem Glockenspiel sollte im Herbst im Rahmen des Werkstattverfahrens zur Zukunft des Gesamtareals mit Garnisonkirche, Rechenzentrum und Plantage diskutiert werden.

Dann sollte auch über Anträge der Grünen auf Einschmelzen der Glocken und der Anderen auf Umwandlung des Glockenspiels in ein Klettergerüst diskutiert werden.

Letztes Wort hat die Denkmalpflege

Seit der Unterschutzstellung liegt das letzte Wort bei den Denkmalpflegern, wie die Sprecherin der Landesbehörde Julia Lennemann auf MAZ-Nachfrage bekräftigte: „Veränderungen an einem Denkmal bedürfen ... einer denkmalrechtlichen Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Potsdam im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege.“

Von Volker Oelschläger